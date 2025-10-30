Près de 20.000 personnes participeront au marathon de Bruxelles dimanche

Près de 20.000 sportifs prendront part au Brussels Airport Marathon & Half Marathon ce dimanche, a annoncé jeudi l’organisateur Golazo. La course traverse dix communes bruxelloises et passe notamment par la basilique de Koekelberg, le stade Roi Baudouin, l’Atomium, le palais de Laeken et le quartier européen.

Avec 20.000 participants, les attentes sont largement dépassées et le nombre de coureurs est supérieur à celui de la dernière édition.

Près de la moitié des inscrits n’ont pas la nationalité belge. La course accueillera notamment des Néerlandais, des Allemands, des Britanniques, des Italiens, des Espagnols, des Polonais ou encore des Norvégiens. Septante Japonais et une centaine d’Américains ainsi que de Brésiliens font également partie des inscrits.

Les participants peuvent choisir entre trois parcours de longueur différente. Plus de la moitié des coureurs prennent le départ du semi-marathon, la distance la plus populaire. Le marathon complet gagne en popularité et compte 3.600 participants, un cinquième de plus que lors de la dernière édition.

Le semi-marathon et le marathon partiront dimanche matin de la place De Brouckère, tandis que le coup d’envoi de la course de 7 kilomètres sera donné à 8h45 dans la rue de la Loi.

Les trois courses se terminent sur la place des Palais, devant le Palais royal.

Avec le nombre record de coureurs et la foule de spectateurs, la journée de dimanche s’annonce chargée à Bruxelles. Golazo recommande donc aux participants de retirer leur dossard dès vendredi ou samedi.

Belga – Photo : Belga