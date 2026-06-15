La Flandre fera la fête à Bruxelles le 11 juillet prochain

La 14e édition de ‘Vlaanderen Feest in Brussel’ transformera une nouvelle fois la capitale en gigantesque scène à ciel ouvert à l’occasion de la fête de la Communauté flamande le 11 juillet prochain, a annoncé lundi le cabinet de Cieltje Van Achter (N-VA), ministre flamande en charge de Bruxelles, dans un communiqué de presse.

L’événement, qui se veut rassembleur, invite Flamands et Bruxellois à se retrouver et à découvrir la capitale au travers d’une foule d’activités aussi diverses que variées.

La Grand-Place proposera ainsi un large mélange d’artistes et de genres musicaux. La Place de la Monnaie se parera, quant à elle, d’une touche bruxelloise originale avec Carrousel BXL, un programme qui proposera du cirque, des contes, des podcasts, de la poésie et de la créativité locale.

Le Parlement régional ouvrira également ses portes aux visiteurs flamands et bruxellois. Ceux qui souhaitent découvrir la ville autrement pourront participer à des visites guidées de Bruxelles. Outre les visites à pied et à vélo, une visite découverte en navette fluviale (waterbus) depuis la périphérie est également proposée cette année.

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