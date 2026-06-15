Gaëtan Van Goidsenhoven revient sur le projet Musée du Chat enterré : “Cette expérience doit nous servir de leçon”

Gaëtan Van Goidsenhoven était l’invité de Bonjour Bruxelles ce lundi matin.

Vendredi dernier, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe : le Musée du Chat ne verra finalement pas le jour à Bruxelles. Philippe Geluck l’a confirmé, mettant un terme à un projet lancé en 2014 qui n’a jamais réussi à sortir de terre.

Pour Gaëtan Van Goidsenhoven, cette décision constitue un revers pour la capitale. “C’est une mauvaise nouvelle pour l’offre culturelle bruxelloise”, a-t-il déclaré. “Ce musée était attendu à l’international. Visiblement, le partenariat entre le public et le privé était plus fragile qu’on ne le pensait. Le coût du bâtiment est passé de 11 à 17 millions d’euros et toute une série d’événements sont venus alourdir la facture. Cela montre à quel point développer un musée dans un bâtiment historique est complexe. Cette expérience doit nous servir de leçon.”

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L’ASBL de l’artiste devait financer les aménagements intérieurs du bâtiment situé rue Royale, entre le BIP et Bozar. Mais entre les retards accumulés sur le chantier et l’inflation, le budget nécessaire a explosé pour atteindre 7 millions d’euros, soit le double des estimations initiales. “La Région a proposé une solution sans surcoût pour les Bruxellois. Il faut désormais éviter que ce bâtiment reste vide. On évoque déjà la possibilité d’y accueillir un autre grand projet culturel. Quant à savoir si Philippe Geluck devra verser des indemnités, ce sont les juristes qui devront trancher. L’essentiel aujourd’hui est de trouver une solution qui renforce l’attractivité culturelle de Bruxelles.”

Entre les difficultés rencontrées par le projet du Musée du Chat et les retards du musée Kanal, l’image culturelle de Bruxelles a été mise à rude épreuve ces dernières années. Le député MR entend d’ailleurs interpeller le ministre-président Boris Dilliès à ce sujet. “Oui, je compte l’interpeller et poursuivre mon engagement sur ces questions culturelles qui sont essentielles pour Bruxelles.”

Le délai de la commission sur le Foyer Anderlechtois pourrait être prolongé

La semaine dernière, la commission d’enquête bruxelloise chargée d’examiner les modalités d’attribution des logements sociaux au sein du Foyer anderlechtois, sur fond de soupçons de favoritisme et de clientélisme, a désigné deux experts judiciaires externes. “Nous attendons des résultats de cette commission », assure le libéral. « Il faut apporter des réponses, car il s’agit d’une question de bonne gouvernance. La commission devra travailler efficacement.”

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Le calendrier reste toutefois serré puisqu’il ne reste déjà que cinq semaines de travaux. “Si certaines réponses ne peuvent pas être obtenues dans ce délai, il faudra poursuivre le travail par la suite. Cette commission doit aller jusqu’au bout des choses. La démocratie bruxelloise mérite des réponses rapides et complètes.”

Pour rappel, Gaëtan Van Goidsenhoven est également président du conseil communal d’Anderlecht. Cette affaire a-t-elle fragilisé l’accord de majorité entre le MR et le PS dans la commune ? “Non. Bien sûr, ce dossier ne contribue pas à un climat de sérénité absolue, mais il serait catastrophique de remettre en cause la majorité communale à cause de cette affaire.”

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Malgré l’ampleur du dossier, Lotfi Mostefa demeure à la présidence du Foyer anderlechtois. “Depuis plusieurs semaines, je demande qu’il se mette temporairement en retrait de cette fonction. Cette solution me paraît toujours pertinente et nécessaire. Il pourrait conserver son mandat d’échevin du Logement tout en quittant provisoirement la présidence du Foyer. Cela aurait envoyé un signal positif. Aujourd’hui, la priorité reste de rétablir la sérénité au sein de l’institution.”

Le MR et l’objectif 2029

Ce dimanche, le MR célébrait les 180 ans du mouvement libéral au Palais des Académies à Bruxelles. De nombreuses figures du parti étaient présentes, parmi lesquelles l’ancien ministre des Affaires étrangères Louis Michel. Le président du parti, Georges-Louis Bouchez, y a notamment affirmé que le MR remporterait les élections de 2029.

Gaëtan Van Goidsenhoven partage-t-il cet optimisme ? “En tant qu’historien, je me souviens surtout du passé. Les périodes difficiles ne sont pas nouvelles et, à d’autres moments également, beaucoup doutaient de nous.”

Malgré des sondages actuellement peu favorables, le président du MR affiche donc sa confiance. Une situation que le député bruxellois attribue aux réformes menées ces derniers mois. “Nous assumons nos choix politiques. Notre responsabilité est de traiter les dossiers compliqués, même lorsqu’ils sont impopulaires. Mais les élections se gagnent rarement sur la base de sondages réalisés trois ans avant le scrutin.”

Une interview de Gaëtan Van Goidsenhoven par Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles