Coupe du monde 2026 : les Diables Rouges lancent leur Mondial lundi soir contre l’Égypte

Les Diables Rouges vont effectuer leur entrée en Coupe du monde lundi soir (21h00, heure belge) contre l’Égypte au Lumen Field de Seattle aux États-Unis. Il s’agira là de leur premier duel dans le groupe G de ce Mondial 2026.

Après une préparation parfaite avec deux victoires en Croatie (0-2) et contre la Tunisie (5-0), les Diables peuvent aborder cette première rencontre avec le plein de confiance. Le sélectionneur Rudi Garcia pourra d’ailleurs compter sur un effectif au complet pour défier les Pharaons, à l’exception de Zeno Debast qui devrait manquer toute la phase de poules.

Garcia doit cependant encore composer avec certaines incertitudes concernant son onze de base, notamment dans le secteur défensif. Titulaire contre la Tunisie, Timothy Castagne pourrait être préféré à Maxim De Cuyper au poste de latéral gauche. Nathan Ngoy, convaincant en préparation, Arthur Theate et Brandon Mechele devraient se disputer les deux places dans l’axe central.

Arrivés lundi dans leur camp de base à Renton, dans la banlieue de Seattle, les joueurs belges ont eu le temps de prendre leurs marques sur le sol américain mais aussi de s’adapter, ces derniers jours, à la chaleur. Des températures de 32 à 34 degrés sont annoncées au moment du coup d’envoi qui sera donné à 12h00 heure locale, un record pour cette ville du nord-ouest des États-Unis. Pour habituer leur corps à la chaleur, les Diables sont passés par des saunas et des jacuzzis après les entraînements comme l’avait expliqué Axel Witsel vendredi en conférence de presse.

Dans le camp d’en face, l’Égypte apparait comme l’adversaire le plus relevé de la Belgique dans ce groupe G. Pour leur quatrième Mondial, les septuples champions d’Afrique peuvent notamment s’appuyer sur leur duo d’attaquants stars: Mohamed Salah et Omar Marmoush qui seront accompagnés de Mahmoud Trézéguet (ex-Anderlecht et Mouscron).

Belga