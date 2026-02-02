Inscriptions en 1re secondaire : “De moins en moins d’élèves sans école”, assure Valérie Glatigny

La période d’inscription en première secondaire est ouverte jusqu’au 6 mars. La ministre de l’Éducation Valérie Glatigny se veut rassurante sur l’accès à l’école, défend la suppression du coefficient socio-économique et précise les nouveautés du tronc commun. Elle était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

Les parents ont jusqu’au 6 mars pour déposer le formulaire d’inscription en première secondaire. Selon Valérie Glatigny (MR), le nombre d’élèves sans école “est de plus en plus rare”. La ministre pointe la baisse démographique à Bruxelles et l’ouverture de nouvelles écoles dans le nord-ouest comme facteurs clés de cette amélioration : “Le nombre d’élèves sans place a tendance à diminuer, et j’en suis heureuse.”

Pour cette année, la procédure d’inscription est simplifiée : les échanges entre familles et écoles peuvent se faire par mail et une révision du décret vise à rendre le processus plus fluide. L’objectif, dit-elle, est “d’éradiquer presque complètement” les difficultés.

Valérie Glatigny défend également la suppression du coefficient socio-économique qui servait à départager des dossiers ex aequo. Selon elle, ce mécanisme créait des effets pervers, notamment dans le nord-ouest bruxellois : “Des enfants n’avaient plus aucune chance d’aller dans l’école à côté de chez eux. Cette suppression aura des effets positifs.”

Sur le tronc commun, la ministre estime que le cadre est désormais stabilisé. En première secondaire, tous les élèves auront deux heures d’initiation au numérique ; en deuxième, ils travailleront la logique algorithmique et le décodage des médias. “Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, le numérique était indispensable”, souligne-t-elle. Le latin, lui, arrive plus tard dans le parcours.

Elle insiste aussi sur l’importance des activités orientantes en troisième secondaire. Chaque élève dispose de huit périodes sur 32 consacrées à des activités orientantes, lui permettant de tester différents domaines et de découvrir ses intérêts. “L’élève va choisir deux domaines, et à la fin de la troisième, il pourra encore changer de filière”, explique Valérie Glatigny.

Enfin, concernant les enseignants, Valérie Glatigny annonce que les jeunes diplômés formés en quatre ans pourront obtenir un CDI à partir de 2027. “L’objectif est de les ancrer durablement dans le métier”, précise-t-elle, avant d’ajouter que l’avenir de leur statut à long terme reste en réflexion.

■ Interview de Valérie Glatigny (MR), ministre de l’Education au micro de Fabrice Grosfilley