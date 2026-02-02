Enseignement : la période d’inscription en 1re secondaire débute ce lundi

Double particularité cette année: cette procédure d’inscription, qui a été quelque peu modifiée par rapport à l’an dernier, s’appliquera également à une première année du secondaire qui sera remodelée par l’arrivée du nouveau tronc commun.

Moins agréable sans doute, cette procédure intervient également dans un certain flou pour beaucoup de parents.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a en effet décidé en octobre de modifier le programme de la 3e année du secondaire, en y réintroduisant des cours à options qui étaient initialement appelés à disparaître avec la mise en oeuvre du tronc commun.

Si les grandes lignes ont été annoncées, les modalités concrètes de ces changements n’ont pas encore été définies ni adoptées par le gouvernement. Conséquence: à ce stade, beaucoup d’écoles ne savent pas encore les options qu’elles organiseront en 3e secondaire dans deux ans. Dans ces conditions, il est évidemment difficile pour les parents de poser un choix d’école pleinement informé.

“Les parents sont dans le brouillard et l’inconnue”, pointe Bernard Hubien, le secrétaire général de l’Union des associations de parents de l’enseignement catholique (Ufapec). Celui-ci vient d’achever toute une série de séances d’information sur la procédure d’inscription à destination des parents.

“Il y a chez eux de l’étonnement et de la résignation lorsqu’ils se rendent compte qu’ils doivent inscrire leur enfant sans connaître les options qui seront proposées en 3e année. Il y a de l’inquiétude aussi. Ils veulent notamment savoir s’il sera possible de changer d’école si les options qui seront finalement proposées en 3e année ne conviennent pas à leur enfant…”.

Les quelque 50.000 parents concernés ont normalement dû recevoir ces dernières semaines de l’école primaire de leur enfant le formulaire unique d’inscription (FUI) prévu par la procédure.

Les parents ont jusqu’au 6 mars inclus pour le déposer dûment complété dans l’école de leur premier choix. Attention toutefois, les écoles seront fermées toute la deuxième quinzaine de février en raison du congé de Carnaval.

Durant ces trois semaines utiles, la chronologie des dépôts n’a aucune importance. Un formulaire déposé dès ce 2 février ne sera donc pas avantagé par rapport à un autre remis le 6 mars.

Sur le formulaire, les parents sont invités à indiquer leur première préférence d’école pour la rentrée 2026, ainsi que leurs choix suivants si l’école convoitée devait être complète. Ils peuvent y indiquer jusqu’à dix écoles.

Chaque école fixe ses propres modalités organisationnelles pour les dépôts de formulaires. Il peut donc être utile de se renseigner préalablement auprès de celles-ci. Les parents devront tous recevoir un reçu après le dépôt de leur FUI.

Pour mémoire, l’attribution des places en 1re secondaire se fait sur la base d’un indice composite calculé en fonction de différents critères (distance école-domicile, etc). Le nouveau gouvernement a décidé de ramener de 8 à 7 le nombre de ces critères, en supprimant la prise en compte de l’indice-socio économique de l’école primaire d’origine.

La procédure d’inscription prévoit une série de priorités, telles que le fait d’avoir un frère ou une sœur déjà inscrit dans l’école convoitée, ou un parent qui y travaille.

La procédure prévoit aussi dorénavant des sanctions en cas de fraude, notamment une fausse domiciliation.

Lors de pareille tricherie, le FUI déposé sera annulé. Les parents devront alors se rabattre sur la seconde phase des inscriptions, appelée “chrono(logique)” qui débute traditionnellement au printemps. Ils devront alors se satisfaire de places (éventuellement) restantes.

La Fédération Wallonie-Bruxelles régule depuis 2007 les inscriptions en 1re année de l’enseignement secondaire. L’objectif affiché est d’objectiver l’attribution des places dans les écoles et d’y permettre une meilleure mixité sociale.

Toutes les informations utiles peuvent être consultées sur le site internet dédié: https://inscription.cfwb.be.

Belga