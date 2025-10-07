Réintroduction de cours à options en 3e secondaire: MR et Engagés s’accordent sur le tronc commun revisité

La majorité MR-Engagés en Fédération Wallonie-Bruxelles s’est accordée mardi sur les grandes lignes de l’implémentation du tronc commun dans les trois années du secondaire inférieur, avec notamment la réintroduction de cours à options en 3e secondaire.

Attendu avec impatience depuis des mois par les acteurs de l’enseignement, cet accord revoit l’organisation du nouveau tronc telle que prévue par les acteurs du Pacte d’excellence en renforçant la dimension orientante du secondaire inférieur, comme prévu dans l’accord de majorité MR-Engagés bouclé à l’été 2024.

Attendu avec impatience depuis des mois par les acteurs de l’enseignement, cet accord revoit l’organisation du nouveau tronc commun telle que prévue en 2017 par les acteurs du Pacte pour un enseignement d’excellence. Dès son arrivée au pouvoir à l’été 2024, la majorité MR-Engagés avait annoncé vouloir adapter le projet afin de renforcer les activités orientantes dans le secondaire inférieur. Les changements les plus importants concernent la 3e secondaire, dernière année du tronc commun. MR et Engagés sont convenus d’y rétablir des cours à options à hauteur de 8 périodes hebdomadaires.

Les élèves devront choisir deux options distinctes, à raison de 4 périodes par semaine chacune. Ces options pourront relever, selon les choix posés par les élèves, soit de la voie de transition, soit de la voie qualifiante, soit d’une voie dite “polyvalente” combinant 4 périodes de transition et 4 périodes de qualifiant. Chaque école secondaire devra garantir l’accès à au moins deux de ces voies.

► Lire aussi | Les associations de parents réclament plus de clarté sur le tronc commun : “Maintenant, ça suffit !”

Les élèves de 3e secondaire devront par ailleurs effectuer un stage de trois jours afin de découvrir concrètement un environnement d’étude ou de travail. Elément important: quelles que soient les activités orientantes qu’il aura choisies en 3e secondaire, l’élève ne sera pas limité dans ses choix de filière pour sa 4e année secondaire. Il pourra donc poursuivre une filière de transition même s’il a choisi des options qualifiantes en 3e. L’élève devra toutefois présenter en fin de 3e une défense orale de son projet d’orientation pour la 4e devant un jury. La fin de la 3e année du secondaire sera marquée par l’organisation d’une épreuve certificative externe baptisée CESI, pour Certificat d’enseignement secondaire inférieur. L’accord politique trouvé entre MR et Engagés apporte aussi quelques changements -plus mineurs- à l’organisation du tronc commun en 1ère ainsi qu’en 2e année secondaire. Le numérique trouvera ainsi une place plus importante dans les apprentissages dès la 1ère secondaire, avec deux périodes consacrées à cette matière (outils digitaux, logique informatique, culture numérique).

Une période sera dévolue à la formation manuelle, technique et technologique (FMTT). Deux journées de découvertes devront par ailleurs être organisées durant les jours blancs. Le gouvernement entend aussi intégrer directement dans l’horaire de la 1ère secondaire l’accompagnement des élèves en difficultés. Deux dispositifs sont prévus à cet effet: un accompagnement personnalisé et un accompagnement renforcé. Destiné à tous les élèves, l’accompagnement personnalisé consistera, comme c’est déjà le cas en primaire où le tronc commun est déjà en vigueur, à renforcer l’encadrement pédagogique pendant deux périodes par semaine pour offrir des remédiations aux élèves en difficultés. Les moyens auparavant dédiés à la première année différenciée (destinée aux élèves ayant raté leur CEB, ndlr) seront spécifiquement consacrés à un accompagnement renforcé destiné aux élèves rencontrant des difficultés persistantes. L’organisation de la 2e année du secondaire verra, elle, l’amorce d’activités orientantes plus concrètes, avec l’équivalent de 8 demi-jours par an (soit 32 périodes) qui devront être dédiés à des stages, des conférences, des visites d’entreprises, des ateliers animés par des professionnels ou projets collectifs en classe. Deux journées supplémentaires d’orientation sont également prévues pendant les jours blancs. La grille-horaire de 2e secondaire est aussi adaptée pour y consolider les apprentissages fondamentaux, mais aussi les compétences numériques. Ainsi, le cours de mathématiques sera augmenté d’une période hebdomadaire (soit 5 périodes par semaine au total). Il en sera de même pour le cours de langue moderne (4 périodes par semaine).

Parallèlement, la grille intégrera deux périodes de formation numérique ainsi qu’une période de FMTT pour développer la maîtrise des outils technologiques. Au printemps dernier, la ministre de l’Education Valérie Glatigny (MR) avait exprimé ses doutes sur l’allongement du tronc commun, redoutant notamment l’impact social de la fin programmée des cours à option en 3e secondaire. Quelque 1.400 équivalents temps-plein (ETP) étaient, selon elle, menacés. Le rétablissement d’activités orientantes en 3e secondaire permettra de “réduire fortement l’impact pour les enseignants du qualifiant”, selon le gouvernement. Un travail sera également mené afin d’assurer la réaffectation des enseignants en perte de charge. Suspendues en septembre dans l’attente des choix du gouvernement, les formations destinées aux enseignants et directeurs d’écoles pour appliquer cette nouvelle organisation des cours seront assurées dès le mois de janvier prochain. Le projet de décret organisant la 1ère secondaire devrait être adopté en décembre prochain en première lecture par le gouvernement. Celui portant sur la 2e et 3e année du secondaire pour mars 2026. L’accord trouvé entre partenaires de gouvernement sera soumis sous peu aux acteurs de l’enseignement (syndicats, pouvoirs organisateurs, associations de parents,…).

Belga