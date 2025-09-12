Les associations de parents réclament plus de clarté sur le tronc commun : “Maintenant, ça suffit !”

L’ensemble des associations de parents ont dénoncé vendredi l’absence de clarté du gouvernement de la FWB quant à la mise en oeuvre du tronc commun l’an prochain dans le secondaire.

“Maintenant, ça suffit!“, tonnent en choeur l’union des fédérations des associations de parents de l’enseignement catholique (Ufapec) et la fédération des associations de parents de l’enseignement officiel (Fapeo). Fin août, les associations de parents avaient déjà pressé la ministre Valérie Glatigny (MR) de fournir au plus vite toute la clarté sur l’implémentation du nouveau tronc commun en 1re secondaire l’an prochain, la procédure d’inscription devant commencer en janvier prochain. “On ne peut laisser plus longtemps 50.000 élèves et leurs parents dans l’incertitude!”, fulminent les deux associations dans un communiqué commun, une initiative peu courante.

Arrivée au pouvoir l’an dernier, la nouvelle majorité MR-Engagés a affiché sa volonté de réaménager l’organisation du tronc commun en secondaire telle que prévue en 2017 par le Pacte d’excellence, mais sans déposer aucun texte à ce stade. “L’année scolaire est entamée. Changer les règles en cours de route n’est pas envisageable ! Nous le rappelons et, si nécessaire, le rappellerons à la ministre et au gouvernement“, ajoutent l’Ufapec et la Fapeo. Jeudi, le SeGEc, l’organisation qui chapeaute l’ensemble de l’enseignement catholique en Fédération Wallonie-Bruxelles, avait lui aussi dénoncé le “flou” et le “silence” de la ministre concernant l’avenir du tronc commun.

Le SeGEC exigeait plus de clarté pour la 1ère secondaire pour ce vendredi. En réponse, la ministre Glatigny avait indiqué que le projet de réaménagement de la 1ère secondaire serait présenté “dans les prochaines semaines” seulement.

> L’enseignement catholique s’inquiète d’une “réforme dans la réforme” du tronc commun

avec Belga/Photo d’illustration