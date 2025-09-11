L’enseignement catholique s’inquiète d’une “réforme dans la réforme” du tronc commun

La ministre francophone de l’Education reconnaît que des aménagements sont encore prévus pour les 1ères années du secondaire. Elle promet d’en discuter rapidement avec le secteur.

Le flou autour du tronc commun en secondaire inquiète, notamment, les écoles de l’enseignement fondamental catholique. Elles craignent qu'”une réforme dans la réforme” se prépare au sein du gouvernement. Des formations ont déjà été supprimées sine die. “Nous avons des craintes émanant du terrain. Nous venons de tout changer pour un meilleur suivi des élèves vers le secondaire. C’est maintenant que les parents et les élèves doivent être rassurés“, déplore Laetitia Bergers, directrice au sein de l’enseignement fondamental SEGEC.

Nous proposons donc au SEGEC d’interpeller directement la ministre Glatigny. “La déclaration de politique communautaire ne prévoit aucun changement pour la 1ère secondaire. Pouvez-vous donc confirmer que la 1ère secondaire sera bien telle qu’elle est prévue dans le code de l’enseignement et que nous allons pouvoir informer les parents et les élèves“, interroge Patrick Lenaerts, directeur au sein de l’enseignement secondaire SEGEC.

Réponse de la ministre : “Nous allons bien déposer un texte sur la table du gouvernement pour la première secondaire dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Ce n’est pas un secret qu’il y aura de légères modifications, en particulier des activités “orientantes”. Ce n’est pas une révolution et nous serons bien prêts dans les temps au niveau des formations.”

La ministre le reconnait aussi : il y a actuellement une négociation politique pour faire de la 3e secondaire une année de transition. Objectif affiché : élever le niveau de toutes les filières.

► Lire aussi | GSM interdit, tronc commun en 6e primaire… Les nouveautés et le calendrier de cette année scolaire

■ Reportage de Michel Geyer et Jacques Vermeer