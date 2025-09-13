Le tronc commun sera déployé à la 1ère secondaire en septembre 2026

Le tronc commun sera étendu à la 1re secondaire dès septembre 2026, a confirmé vendredi le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a confirmé lors de sa réunion hebdomadaire que le tronc commun se déploiera en 1ère secondaire dès septembre 2026. La ministre de l’Éducation Valérie Glatigny (MR) présentera, quant à elle, d’ici la fin du mois un texte concernant sa mise en œuvre, indiquent la ministre-présidente Elisabeth Degryse (Les Engagés) et Valérie Glatigny vendredi soir dans un communiqué commun.

Le tronc commun prévoira des activités “orientantes” sans nécessiter de changement organisationnel majeur pour les écoles, soulignent les deux ministres.

Les formations nécessaires pour les directions et les équipes pédagogiques via l’Institut de Formation professionnelle continue ainsi que les formations aux nouveaux référentiels pourront être lancées, quant à elles, dans la foulée, selon Mmes Degryse et Glatigny.

De manière générale, ajoutent-elles, “l’intention du gouvernement est de renforcer l’approche ‘orientante’ dans le degré secondaire inférieur.” C’est pourquoi, poursuivent les deux ministres, “une réflexion approfondie est menée afin que, conformément à la DPC, la 3e année secondaire soit une année qui permette aux élèves de tester les orientations (transition ou qualifiant) qu’ils envisagent de privilégier dans la suite de leur parcours“.

Des adaptations ciblées de la 2e secondaire pourraient dès lors en découler, “afin d’assurer une approche cohérente et progressive de l’orientation au sein de l’enseignement secondaire inférieur“, note encore le communiqué.

En 2017, l’ensemble des acteurs de l’école avaient décidé lors des travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence d’allonger d’un an le tronc commun afin d’offrir un même continuum pédagogique polytechnique à tous les élèves jusqu’à l’âge de 15 ans.

Arrivée au pouvoir l’an dernier, la nouvelle majorité MR-Engagés a toutefois annoncé sa volonté de revoir ces plans pour faire de la 3e secondaire une “année de transition“, avec davantage d'”activités orientantes“, au grand dam d’une large majorité des acteurs.

