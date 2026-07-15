Incendie du bâtiment OXY : un moment de commémoration organisé vendredi par des syndicats

Un moment de commémoration aura lieu vendredi 17 juillet à 10h00 sur le site du chantier OXY, à Bruxelles, où un incendie s’était déclaré mardi matin, faisant six morts et deux blessés. Cet hommage se tiendra à l’initiative d’un front commun syndical, ont annoncé mercredi la CSC Bâtiment – Industrie & Énergie (CSCBIE) et la CSC-ACV METEA dans un communiqué commun.

Les deux organisations syndicales y ont exprimé leur “profonde consternation” face à ce drame, et adressent leurs pensées aux victimes, à leurs familles et à leurs collègues. Dès les premières heures suivant l’incident, des représentants syndicaux s’étaient rendus sur place pour soutenir les travailleurs évacués, accueillis pour la plupart dans le bâtiment BruCity, où “inquiétude, émotion et choc” ont pu être constatés.

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Les syndicats ont salué par ailleurs “le travail remarquable des services de secours” ainsi que le “sang-froid” des travailleurs présents sur le chantier. Alors qu’une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’incendie, les organisations syndicales rappellent que “la sécurité des travailleurs n’est pas une variable d’ajustement” et demandent que toutes les responsabilités soient établies si des manquements venaient à être constatés.

Belga