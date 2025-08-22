“Ils viennent tous en dernière minute”: derniers achats avant la rentrée des classes

C’est le dernier jour de vacances officiel pour les élèves de l’enseignement obligatoire. Et pour les parents, la course au matériel scolaire. Cahiers, classeurs, équerre Aristo ou encore crayons de couleurs doivent trouver une place dans les cartables, en tenant compte du budget et de la qualité des fournitures scolaires.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Frédéric De Henau

Depuis 2019, tous les enfants qui ont intégré l’enseignement fondamental ont bénéficié lors de chaque rentrée de la distribution gratuite du matériel scolaire “de base” tels que des crayons, les cahiers, de la colle, etc. Introduite d’abord en maternelles, cette mesure dite de “gratuité scolaire” a été progressivement étendue à la 1re primaire, puis la 2e, et enfin la 3e primaire depuis l’an dernier. L’ambition initiale derrière cette mesure était d’assurer cette gratuité jusqu’à la fin du cycle primaire. Mais pour des raisons budgétaires, le gouvernement MR-Engagés a toutefois décidé au printemps dernier de ne pas financer l’extension du dispositif vers l’année supérieure. Conséquence: les élèves qui entrent cette année en 4e primaire ne recevront plus ce matériel. Leurs parents devront en conséquence l’acheter eux-mêmes. Selon la Ligue des familles, cela représentera un coût d’une centaine d’euros environ par enfant.

Les dates de congés pour cette année scolaire

Rentrée: lundi 25 août

Fête de la Communauté française: 27 septembre

Congé d’automne (Toussaint): du 20 octobre au 2 novembre

Armistice: 11 novembre

Congé d’hiver (Noël): du 22 décembre au 4 janvier

Congé de détente (Carnaval): du 16 février au 1er mars

Lundi de Pâques: 6 avril

Congé de printemps (Pâques) du 27 avril au 10 mai

Ascension: 14 mai

Pentecôte: 25 mai

Fin de l’année scolaire: vendredi 3 juillet

