Après deux mois sans victoire, le RWDM s’impose à Bruges

Le RWDM Brussels s’est imposé 0-1 au Club NXT au bout du temps additionnel et a retrouvé le chemin de la victoire, pour la première de l’entraîneur intérimaire Christ Bruno.

Usman Simbakoli a repris un centre d’Ali Loune pour arracher les 3 points et mettre fin à une série de 7 matchs consécutifs sans victoire en championnat (90+4, 0-1). La dernière victoire des Bruxellois remontait au 18 octobre face au Club NXT (3-1). Le club s’est séparé dimanche de son entraîneur Frédéric Frans.

Le RWDM est 10e au classement avec 20 points. Les Brugeois occupent la dernière place, avec 7 unités. Le RSCA Futures s’est imposé 2-0 face aux Francs Borains. Gassimou Sylla a donné l’avantage aux Bruxellois, sur pénalty, juste avant le quart d’heure (14e, 1-0). Dix minutes plus tard, une frappe puissante d’Alexander de Ridder a heurté la barre transversale avant d’être malencontreusement déviée dans son propre but par le gardien Victor Swinnen (25e, 2-0). Les Francs Borains (12e) et Anderlecht (14e) comptent le même nombre de points au classement, 16.

Belga