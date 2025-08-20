Passer la navigation
Jette : derniers préparatifs à l’école Saint-Michel quelques jours avant la rentrée

Les élèves francophones profitent de leurs derniers jours de vacances.

La rentrée des classes, c’est déjà ce lundi 25 aout. Certains parents s’inquiètent, entre autre, pour les plus petits. Mais pas de panique, les instituteurs et institutrices de maternelle sont rodés à l’accueil, comme dans l’école Saint-Michel à Jette où nous nous sommes rendus.

 “Quand ils arrivent chez nous, ils deviennent nos enfants. Nous sommes les “petites mamans” d’école”, explique Jacqueline Dedecker, institutrice dans l’établissement scolaire.

À l’approche de la rentrée, les équipes s’activent. Entre inventaire du matériel et aménagement des classes, le mot d’ordre, c’est l’anticipation. “Nous avons déjà nos idées pour la fête des Mères et la fête des Pères. Nous devons nous organiser et regarder le matériel dont nous disposons pour ne pas faire de gaspillage”, détaille encore Nathalie Debra, une autre institutrice.

 

■ Reportage d’Adeline Bauwin, Frédéric De Henau et Hugo Moriamé.

20 août 2025 - 17h07
Modifié le 20 août 2025 - 17h07
 

