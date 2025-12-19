La Commission Communautaire flamande de Bruxelles adopte la modification de son plan pluriannuel budgétaire

L ‘assemblée de Commission Communautaire flamande de Bruxelles (Vlaamse Gemeenschapscommissie -VGC) a approuvé la huitième modification du plan financier pluriannuel de cette institution communautaire flamande de la capitale afin de garantir le fonctionnement de l’institution en affaires courantes. Neuf députés ont voté en faveur de la modification, quatre groupes politiques du Conseil de la VGC se sont abstenus. La modification concerne une révision technique du plan pluriannuel destiné à garantir le fonctionnement de la Commission communautaire flamande pour l’année à venir. Afin de prolonger le budget actuel d’un an dans les affaires courantes, le gouvernement flamand a adapté sa propre réglementation.

La présidente du collège de la VGC, Elke Van den Brandt (Groen), a remercié le gouvernement flamand et “en particulier la ministre flamande à Bruxelles (Cieltje, ndlr) Van Achter (N-VA)” d’avoir rendu cette modification possible.

“C’est dans le besoin que l’on reconnaît ses amis”, a estimé Mathias Vanden Borre (N-VA), félicitant Cieltje Van Achter d’avoir rendu cette modification légalement possible au niveau flamand.

La N-VA s’est abstenue lors du vote, “car nous estimons fondamentalement que la VGC doit pouvoir continuer à fonctionner”. “L’amitié est certes un lien réciproque. J’appelle le collège à montrer également en 2026 son amitié pour la Flandre et notre communauté flamande. Redressez-vous”, a-t-il ajouté en référence au processus de la formation bruxelloise, dont la N-VA est exclue en raison d’un véto du PS.

Belga