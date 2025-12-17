Métro 3 : l’enquête pénale sur des infractions au travail sur le chantier est clôturée

L’enquête pénale portant sur de possibles infractions à la législation du travail sur le chantier du métro 3 à Bruxelles, initiée par l’Auditorat du travail de Bruxelles, est terminée, a annoncé la juridiction mercredi par voie de communiqué.

Le dossier a été clôturé après le paiement de plusieurs transactions pénales, pour un montant total de 200.000 euros.

Ces transactions ont été proposées aux sous-traitants concernés par les infractions constatées sur le chantier. Il s’agissait notamment d’infractions aux règles relatives à la mise à disposition de travailleurs, au travail le samedi, au paiement des salaires et des heures supplémentaires, ainsi qu’à la durée du travail.

L’Auditorat du travail de Bruxelles explique que sa décision de proposer des transactions pénales tient compte de “la nature des infractions constatées, de la volonté d’apporter une réponse pénale efficace et adaptée, de l’utilisation proportionnée des ressources judiciaires, ainsi que de la garantie du paiement des montants proposés, payés au moyen de la caution versée pour obtenir la levée des scellés apposés sur le chantier“.

Selon la Stib, la mise en service du tronçon gare du Nord – Albert de la future ligne de métro 3 n’interviendra vraisemblablement pas avant 2032, voire 2033.

Belga