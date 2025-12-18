La Ville de Bruxelles demande l’arrêt des travaux du métro 3 au niveau du Palais du Midi

Florence Frelix, membre du MR et échevine des Sports à la Ville de Bruxelles, était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce matin. Elle a annoncé avoir demandé, en collaboration avec le bourgmestre, l’arrêt des travaux du métro 3 au niveau du Palais du Midi.

Concernant les travaux du métro 3, l’échevine des Sports de la Ville de Bruxelles demande à la STIB d’arrêter les travaux du métro au niveau du Palais du Midi face aux incertitudes liées à l’avenir du chantier. Il s’agit d’une demande commune avec le bourgmestre socialiste Philippe Close : “On a demandé à la STIB d’arrêter les travaux jusqu’à ce qu’il y ait la formation d’un gouvernement régional. On pense qu’il faut être prudent.”

Pour l’échevine des Sports, il ne faut pas engager de travaux irréversibles au niveau du Palais du Midi : “On ne va pas tout démonter à l’intérieur si, à un moment donné, c’est stop. Si le chantier est à l’arrêt pendant cinq ou dix ans, on ne va pas laisser ce bâtiment vide.”

Le Palais du Midi comprend en effet de nombreuses infrastructures sportives et accueillait de nombreux clubs. La Ville souhaite donc pouvoir réinvestir le bâtiment en cas d’arrêt des travaux du métro. Pour l’instant, les clubs sportifs ont été relocalisés dans d’autres infrastructures de la Ville. Pour Florence Frelix, il est “hors de question” de laisser le bâtiment vide.

Dans les autres dossiers, Florence Frelix a également confirmé la volonté de Bruxelles d’accueillir le grand départ du Tour de France Femmes en 2030. Une délégation de la Ville de Bruxelles s’est rendue à Paris pour montrer l’intérêt de la capitale pour cet événement.

L’objectif est d’en faire un événement aussi important que le grand départ du Tour de France 2019, célébrant les 50 ans de la première victoire d’Eddy Merckx. La Ville précise également travailler sur d’autres événements sportifs, comme les championnats du monde de cyclisme, afin de célébrer le bicentenaire de la Belgique.

Enfin, pour accueillir de grands événements, il faut de grandes infrastructures. Le dossier du stade Roi Baudouin est donc important pour la Ville de Bruxelles, dont la rénovation devient urgente. Florence Frelix précise que des décisions sur l’avenir du stade seront prises en 2026.