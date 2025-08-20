GSM interdit, tronc commun en 6e primaire… Les nouveautés et le calendrier de cette année scolaire

Chaque rentrée des classes est marquée par l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions. Voici les principales pour cette rentrée 2025:

Fin de l’usage récréatif du GSM à l’école

Dans les cours de récréation, on ne devrait dorénavant plus entendre qu’une seule sonnerie: celle de la cloche! A partir de cette rentrée scolaire, tous les élèves de primaire et de secondaire ne pourront en effet plus utiliser leur téléphone (ou tablette ou montre connectée) dans l’enceinte de leur école. Déjà en vigueur dans de nombreux autres pays, cette interdiction vise à améliorer la qualité des apprentissages et la concentration des élèves mais aussi à améliorer le climat scolaire de manière générale. Les modalités d’application de cette interdiction, en ce compris les sanctions, sont fixées par les directions d’écoles et insérées dans leur règlement d’ordre intérieur respectif.

L’usage pédagogique des smartphones en classe reste, lui, toujours autorisé.

Réforme de l’enseignement qualifiant

Décidées dans le cadre de l’élaboration du budget 2025 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, toute une série de réformes touchant l’enseignement qualifiant entrent concrètement en application lors de cette rentrée. Le gouvernement MR-Engagés a notamment décidé de limiter l’accès aux 7e années de technique de qualification et aux 7e professionnelles pour les élèves ayant déjà leur certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS). Ceux-ci seront réorientés vers l’enseignement pour adultes. La ministre Glatigny a promis que les élèves concernés trouveront une solution de formation de rechange à distance raisonnable. Les étudiants réorientés vers l’enseignement pour adultes y bénéficieront d’une exonération des droits d’inscription au cours des trois prochaines années.

Une série de mesures d’accompagnement sont aussi prévues pour les enseignants qui seront affectés par une perte de charge horaire en raison de ces réformes.

Le tronc commun arrive en 6e primaire

Mesure phare du Pacte pour un enseignement d’excellence, le nouveau tronc commun, jusqu’ici appliqué de la maternelle jusqu’à la 5e primaire, est étendu à partir de cette rentrée à la 6e primaire également. Les élèves de ces classes appliqueront donc à leur tour la nouvelle grille horaire indicative ainsi que les nouveaux référentiels du tronc commun (qui servent à définir les programmes de cours) élaborés à cet effet. Comme en 5e année, ils auront trois heures hebdomadaires d’éducation physique et à la santé. Ils pourront aussi bénéficier des mesures d’accompagnement personnalisé.

L’extension du tronc commun est appelé à se poursuivre avec son arrivée en 1re secondaire à la rentrée 2026.

La “gratuité scolaire” s’arrête en 3e primaire

Depuis 2019, tous les enfants qui ont intégré l’enseignement fondamental ont bénéficié lors de chaque rentrée de la distribution gratuite du matériel scolaire “de base” tels que des crayons, les cahiers, de la colle, etc. Introduite d’abord en maternelles, cette mesure dite de “gratuité scolaire” a été progressivement étendue à la 1re primaire, puis la 2e, et enfin la 3e primaire depuis l’an dernier. L’ambition initiale derrière cette mesure était d’assurer cette gratuité jusqu’à la fin du cycle primaire. Mais pour des raisons budgétaires, le gouvernement MR-Engagés a toutefois décidé au printemps dernier de ne pas financer l’extension du dispositif vers l’année supérieure.

Conséquence: les élèves qui entrent cette année en 4e primaire ne recevront plus ce matériel. Leurs parents devront en conséquence l’acheter eux-mêmes. Selon la Ligue des familles, cela représentera un coût d’une centaine d’euros environ par enfant.

Les dates de congés pour cette année scolaire

Rentrée: lundi 25 août

Fête de la Communauté française: 27 septembre

Congé d’automne (Toussaint): du 20 octobre au 2 novembre

Armistice: 11 novembre

Congé d’hiver (Noël): du 22 décembre au 4 janvier

Congé de détente (Carnaval): du 16 février au 1er mars

Lundi de Pâques: 6 avril

Congé de printemps (Pâques) du 27 avril au 10 mai

Ascension: 14 mai

Pentecôte: 25 mai

Fin de l’année scolaire: vendredi 3 juillet

Avec Belga – Photo Belga (archives)