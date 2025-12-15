Aldi ouvrira des magasins l’année prochaine dans les shoppings Cora à Anderlecht, Châtelineau et Woluwe-Saint-Lambert, annonce l’enseigne lundi.

C’est la première fois que la chaîne de supermarchés s’installe dans des centres commerciaux en Wallonie et à Bruxelles.

Ces nouveaux magasins représenteront un total de 3.500 m2 de surface commerciale supplémentaire pour Aldi. Leur ouverture est prévue pour l’été.

► Voir notre reportage | Des magasins Aldi vont s’installer dans les anciens Cora d’Anderlecht et Woluwe-Saint-Lambert

Le discounter ne compte pour le moment qu’un seul magasin dans un centre commercial, à Ninove, dans la province de Flandre orientale.

Selon la chaîne de supermarchés, les nouveaux magasins permettront de créer des dizaines d’emplois supplémentaires.

Aldi dispose de 445 magasins en gestion propre répartis sur le territoire belge.

Belga – Photo : Belga Image