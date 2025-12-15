Dramatique accident à Jette: un piéton est décédé, fauché sur l’avenue des Expositions

Un piéton est décédé samedi soir à Jette après avoir été percuté par une voiture.

L’accident s’est produit le 13 décembre vers 23h20 à l’intersection de l’avenue des Expositions et de la rue Jean-Baptiste Moyens, a indiqué lundi la porte-parole du parquet de Bruxelles, Laura Demullier.

Le piéton, un homme âgé de 32 ans, n’a pas survécu à ses blessures et est décédé sur place. Les services de secours sont intervenus rapidement, mais n’ont pu que constater le décès de la victime.

La conductrice du véhicule impliqué est une femme de 24 ans. Elle a été soumise à un test d’haleine ainsi qu’à un test salivaire, dont les résultats se sont révélés négatifs, précise le ministère public.

Le parquet de Bruxelles a été informé des faits et a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Un expert en circulation routière a été désigné pour analyser la scène et établir les éléments techniques utiles à l’enquête. Un médecin légiste a également été mandaté.

À ce stade, les circonstances précises de l’accident font toujours l’objet d’investigations complémentaires. Aucune information supplémentaire n’a été communiquée quant aux causes potentielles de la collision ou aux conditions de circulation au moment des faits. L’enquête se poursuit.

Belga – Photo : Google Street View