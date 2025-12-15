Etterbeek ajuste ses impôts pour boucler un budget 2026 sous pression: “Il était impossible de continuer comme avant”

La commune d’Etterbeek présentera ce lundi un budget 2026 à l’équilibre, assorti d’un boni de 180.000 euros et d’un ajustement de la fiscalité communale.

La commune d’Etterbeek présentera ce lundi soir, en commission des finances, un budget communal 2026 à l’équilibre, affichant un boni d’environ 180.000 euros. Un exercice budgétaire jugé particulièrement contraignant par la majorité, dans un contexte de pression financière croissante sur les pouvoirs locaux bruxellois, y compris ceux dirigés par des bourgmestres libéraux, alors que le président du MR Georges-Louis Bouchez répète à l’envi qu’il n’y aura pas de nouvelles taxes avant 2029.

À Etterbeek, le bourgmestre Vincent De Wolf (MR), en fonction depuis 1992, n’a pas caché la portée des décisions prises. “Cela m’arrache la peau d’augmenter les impôts, mais la réalité s’impose à nous“, a-t-il déclaré. Lors de l’élaboration du budget 2026, l’écart initial entre recettes et dépenses atteignait 8,7 millions d’euros. “Il était impossible de continuer comme avant, à taux d’impôts constant et avec des dépenses inchangées“, a expliqué le bourgmestre, évoquant la baisse ou la stagnation de subsides fédéraux et régionaux, souvent non indexés, tandis que les charges salariales et les dotations obligatoires, notamment au CPAS, à la police et à l’hôpital, continuent d’augmenter.

Pour rétablir l’équilibre, la commune a opté pour un tax shift. Les centimes additionnels au précompte immobilier augmentent de 17%, passant de 2.966 à 3.475, une première depuis 1992, tout en restant sous la moyenne régionale. En parallèle, l’additionnel communal à l’impôt des personnes physiques est abaissé de 6% à 5,8%. “La classe moyenne ne sera pas trop touchée“, a assuré

Vincent De Wolf, ajoutant que les Etterbeekois sont protégés. Selon lui, ceux qui verront principalement l’augmentation de la fiscalité sont les multiples propriétaires et les propriétaires non occupants. Les personnes à faibles revenus et les bénéficiaires du statut BIM continueront, selon la majorité, à être protégés.

Maîtrise des dépenses et augmentation ciblée des recettes

Le retour à l’équilibre repose sur un ensemble de mesures combinant maîtrise des dépenses et augmentation ciblée des recettes. Celles-ci comprennent l’adoption de nouveaux règlements et taxes ciblées (coliving, trottinettes…), la révision des subsides aux clubs sportifs après concertation avec ceux-ci, une réforme du stationnement assortie du recours à une scan-car, l’augmentation de la participation parentale pour certains services scolaires, l’ajustement des tarifs d’autres services communaux afin de les rapprocher de leur coût réel, ainsi que le tax shift entre le précompte immobilier et l’impôt des personnes physiques.

Concernant les clubs sportifs, Vincent De Wolf a rappelé que de nombreuses occupations d’infrastructures communales étaient jusqu’ici gratuites ou très faiblement tarifées, alors que les coûts de l’énergie, de l’eau et de la maintenance ont fortement augmenté. Chaque club reconnu conservera dix heures gratuites par mois. Au-delà, les heures seront facturées 7,50 euros, un tarif inférieur à la moyenne observée dans d’autres communes. L’application de ces nouveaux tarifs n’interviendra qu’à partir de la rentrée de septembre 2026, afin de permettre aux clubs de s’adapter.

La majorité communale affirme vouloir préserver un maximum de services publics, reconstituer progressivement une capacité d’épargne et, à terme, réduire à nouveau la pression fiscale locale, tout en reconnaissant que l’équation budgétaire des communes bruxelloises devient de plus en plus difficile à tenir.

“On constate que les décisions de l’Arizona pèsent aujourd’hui sur Etterbeek”

Dans l’opposition, Thibault Deleixhe (Ecolo) a fait part de ses réserves. “Nous avons reçu les premiers tableaux budgétaires vendredi et nous avons été surpris par le tax shift proposé par la commune“, a-t-il déclaré. L’élu écologiste a rappelé que son groupe y était favorable lorsqu’il était en majorité avec le MR, mais que le bourgmestre Vincent De Wolf s’y opposait alors. “On constate que, comme ailleurs, les décisions de l’Arizona pèsent aujourd’hui sur Etterbeek“, a-t-il ajouté. Thibault Deleixhe a également annoncé que plusieurs questions seraient posées lors de la commission des finances prévue dans la soirée, pointant en particulier la situation des personnes âgées propriétaires de leur logement mais disposant d’une faible pension. “Elles semblent avoir été oubliées“, selon lui.

