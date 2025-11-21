Passer la navigation
Etterbeek ouvre son dispositif d’accueil hivernal pour personnes sans abri

Installé dans un bâtiment du CPAS, situé rue Antoine Gautier, ce centre met à disposition quinze places jusqu’au 15 mars 2026, une période prolongeable en fonction des conditions climatiques.

Le dispositif offre le gîte, le couvert, l’accès aux sanitaires et aux douches, ainsi qu’un lieu de vie où l’on peut se poser, être accueilli, parler et reprendre souffle L’accueil s’adresse aux personnes sans abri présentes sur le territoire, sans distinction de statut administratif, de parcours de vie ou de situation sociale.

“À Etterbeek, nous refusons de considérer l’accueil hivernal comme un simple “abri pour la nuit”. Avec la commune, nous mettons en place un dispositif qui offre un lit, un repas chaud, mais aussi une présence, une écoute et un accompagnement social. C’est une réponse concrète à l’urgence sociale, mais aussi un investissement dans l’avenir : chaque place ouverte, chaque nuit passée au chaud, doit être l’occasion de reconstruire un lien et de préparer un retour vers un logement durable“, souligne Arnaud Van Praet, président du CPAS d’Etterbeek.

L’orientation vers le centre se fera notamment via les services sociaux du CPAS, le service communal de Prévention, les services de secours, la police et les partenaires de première ligne actifs sur le terrain.

Rédaction

 

BX1
