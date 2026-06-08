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Un enfant hospitalisé après une collision avec un bus à Ganshoren

Un enfant a été percuté par un bus ce lundi matin à Ganshoren alors qu’il circulait à vélo. La victime a été transportée à l’hôpital, mais son état n’est pas critique.

Lundi matin, à Ganshoren, un enfant a été blessé dans une collision avec un bus. L’information a été confirmée par les pompiers bruxellois. La victime a été transportée à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.

L’enfant circulait à vélo lorsqu’il est entré en collision avec un bus peu avant 08h00 sur l’avenue Charles-Quint à Ganshoren, près du centre commercial Basilix. Une ambulance de Dilbeek et une unité mobile d’urgence de l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek sont intervenues et ont transporté le jeune cycliste à l’hôpital.

Les circonstances exactes de la collision ne sont pas encore claires.

Avec Belga

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