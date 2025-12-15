La seule œuvre explicitement politique de Magritte est désormais exposée aux Musées royaux des Beaux-Arts

“Le vrai visage de Rex”, affiche considérée comme la seule création de René Magritte à caractère explicitement politique, vient enrichir les collections du musée qui lui est dédié à Bruxelles, annoncent lundi les Musées royaux des Beaux-Arts.

L’œuvre avait été proposée à la vente par Arenberg Auctions en octobre dernier et acquise par Charly Herscovici, héritier des droits intellectuels de René Magritte et créateur de la Fondation Magritte.

“L’affiche a fait l’objet d’une restauration très légère et elle enrichit désormais le parcours muséal. Il m’importait que cette pièce, qui témoigne d’un aspect particulier de l’œuvre de Magritte, puisse être accessible au public. C’est dans cet esprit que je l’ai acquise afin de la mettre en dépôt aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, qui l’exposent au sein du Musée Magritte“, a déclaré Charly Herscovici, cité dans un communiqué.

■ Reportage de Lisa Saint-Ghislain, Marjorie Fellinger et Pierre Delmée du 10 octobre 2025

Le peintre au chapeau melon, figure de proue du surréalisme en Belgique, a réalisé cette affiche antifasciste en 1936 pour la branche belge du Comité de Vigilance des Intellectuels antifascistes. Elle représente Léon Degrelle, chef et fondateur du parti d’extrême-droite Rex, se regardant dans un miroir dans lequel se reflète le visage d’Adolf Hitler.

Pendant les années ’30, cette lithographie fut reproduite à plusieurs milliers d’exemplaires mais pratiquement tout le tirage fut détruit par crainte de représailles de la part des nazis. Seuls deux exemplaires sont encore connus : celui qui est désormais exposé au Musée Magritte et un autre conservé aux Archives de la Ville de Bruxelles.

