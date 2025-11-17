Passer la navigation
Une exposition pour détricoter les stéréotypes de genre aux Musées Royaux des Beaux-Arts

L’exposition Art x Gender s’ouvre ce mercredi 19 novembre.

L’art et la question du genre font-ils bon ménage ? Une exposition organisée par les Musées Royaux des Beaux-Arts pose la question à travers ses collections, en tentant de détricoter les stéréotypes de genre via toute une série d’œuvres choisies.

On voit des femmes allaitantes, des femmes nues, des femmes souvent violentées, mais aussi des femmes puissantes. On a voulu axer sur des contre-stéréotypes aussi. C’est très important pour montrer qu’elles existent, qu’elles sont là, et qu’il y a d’autres images possibles“, explique Géraldine Barbery, co-commissaire de l’exposition.

■ Reportage de David Courier et Charlotte Pire

