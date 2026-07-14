Fête nationale : la STIB renforce son offre les 20 et 21 juillet

Les célébrations de la Fête nationale modifieront l’offre de transports en commun à Bruxelles. La STIB prévoit un dispositif spécial les 20 et 21 juillet afin d’accompagner les milliers de personnes attendues pour les différents événements.

À l’occasion de la Fête nationale, la STIB mettra en place un dispositif spécial pour accompagner les nombreux événements organisés à Bruxelles. Des bus Noctis circuleront exceptionnellement dans la nuit du 20 au 21 juillet, tandis que plusieurs lignes de métro et de tram verront leur service prolongé le lendemain jusqu’à 1 heure du matin.

Le Bal national, organisé le lundi 20 juillet sur la place du Jeu de Balle, pourra compter sur les bus de nuit Noctis. Habituellement réservées aux nuits de vendredi et de samedi, ces lignes rouleront exceptionnellement de minuit à 3 heures afin de permettre aux participants de regagner les différents quartiers de la capitale.

Le mardi 21 juillet, les quatre lignes de métro circuleront toutes les 7 minutes 30 jusqu’à la fin du service. À l’issue des célébrations prévues au parc du Cinquantenaire, un dernier métro passera vers 0 h 50 à Merode, avec une correspondance assurée à Arts-Loi vers les lignes 2 et 6.

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Côté trams, les lignes 4, 7, 9, 10, 19, 25 et 81 fonctionneront plus tard en soirée. Les derniers départs des lignes 4 et 10 sont programmés vers 1 heure depuis De Brouckère. Les lignes 7 et 25 assureront un dernier passage à Montgomery vers 0 h 50, tandis que la ligne 81 desservira Merode jusqu’aux environs d’1 heure. Les lignes 81 et 93 circuleront toutes les huit minutes jusqu’à la fin du service, alors que les lignes 39 et 44 offriront un passage toutes les quinze minutes à partir de 18 heures.

Les cérémonies officielles, le défilé, les animations au Parc royal ainsi que le concert et le feu d’artifice au Cinquantenaire entraîneront plusieurs adaptations du réseau. Certaines lignes de bus et de tram seront déviées ou limitées au fil de la journée. La STIB recommande de consulter son planificateur d’itinéraire avant tout déplacement.

La société de transport prendra également part à la “Fête au parc” sur la place du Sablon, de 10 à 20 heures. En collaboration avec le Musée du Tram, elle y exposera six bus retraçant un siècle d’histoire des transports bruxellois, des modèles des années 1960 aux véhicules électriques les plus récents.

BX1 – Photo : STIB