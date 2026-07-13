Hamza, Ghinzu, Netsky (entre autres), des lasers et des drones pour clôturer le 21 juillet

Concert gratuit avec une dizaine d’artistes belges, DJ set, lasers, drones et feu d’artifice au Cinquantenaire pour la soirée de clôture du 21 juillet.

“Drones, drones, drones”, c’est en ces termes que le ministre de la Défense Theo Francken a résumé les festivités de la Fête nationale 2026, vendredi lors d’une conférence de presse consacrée au 21 juillet. L’ensemble de la nouvelle capacité de drones militaires sera présentée lors du défilé et, pour la première fois, des F-35 survoleront la capitale. “La primeur est pour notre Roi le 21 juillet, et pas pour (l’ambassadeur américain) Bill White”, a-t-il ironisé.

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Le défilé, qui débutera à 16h00, sera surtout l’occasion d’un moment de commémoration, cinq ans après les inondations qui ont endeuillé la Belgique en 2021. Après le défilé militaire à pied et le défilé motorisé, un important détachement civil arpentera la place des Palais : police intégrée, douanes, pompiers, douanes et accises, sécurité civile, SPF Santé publique, Croix-Rouge de Belgique ou encore B-Fast. “Nous célébrerons notre pays, notre démocratie et nous rendrons hommage à tous ceux qui veillent à notre sécurité”, a souligné le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin.

Concert et DJ set

Le soir, le parc du Cinquantenaire accueillera la “Belgian Party” pour la cinquième année consécutive. Il y sera encore question de drones, “mais des drones lumineux”, a précisé Arlin Bagdat, présidente du Comité de direction du SPF Chancellerie du Premier ministre, organisatrice de l’événement. Un total de 350 drones accompagnera un show laser au son d’un DJ Set de Netsky. Le spectacle, auquel assistera la famille royale, sera suivi du traditionnel feu d’artifice à 23h00.

Avant cela, des artistes belges se succéderont à partir de 21h00 sur la scène, dont TeddyBear, Ghinzu, Camille Yembe, Pierre de Maere, Hamza ou encore Zap Mama. L’an dernier, 100.000 personnes avaient assisté à l’événement. Il est conseillé de s’y rendre en transport en commun et de descendre du métro à la station Schuman. L’entrée dans le parc se fera via la rue de la Joyeuse entrée.

Programme et artistes

Dès 14h: foodtrucks et des bars accueilleront les premiers visiteurs dans le parc

A partir de 18h, des DJ émergents assureront l’ambiance musicale

À 21h, concert réunissant de nombreux artistes belges : TeddyBear, Natalia, Tourist LeMC, Ghinzu, Kaat Van Stralen, MAKSIM, Milk Inc., Camille Yembe, Pierre de Maere, Omdat Het Kan & Average Rob, Hamza, Zap mama & K. ZIA et Netsky

À 22h30, lancement du show multimédia de lasers et drones, accompagné par un DJ set de Netsky avec une invitée surprise

À 23h, le traditionnel feu d’artifice

Comme de coutume, les festivités débuteront la veille avec le Bal National sur la place du Jeu de balle. Le traditionnel T-Deum en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule aura lieu à 10h00. Au même moment, la Fête au parc débutera dans le parc de Bruxelles. Le périmètre des festivités s’étendra jusqu’à la place Poelaert, devant le Palais de Justice où le “village policier” sera installé. Les visiteurs pourront notamment y découvrir une reconstitution d’une scène de crime.

L’ensemble du programme est disponible sur le site internet 2107.be.