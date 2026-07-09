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Fête nationale : au coeur des répétitions du défilé du 21 juillet

Dans un peu moins de deux semaines, nous serons le 21 juillet, jour de fête nationale. Et comme chaque année, il y aura un grand défilé, qui se prépare évidemment bien à l’avance. Cet après-midi, des répétitions avaient lieu à la caserne militaire de Vilvorde.

Reportage de Claire Vermeulen et Nicolas Scheenaerts

Le 21 juillet, le défilé civil et militaire débutera à 16h00 sur la place des Palais. Le bal national aura lieu la veille, et la traditionnelle Fête au Parc proposera à nouveau, le 21 juillet, une journée d’animations gratuites au cœur de Bruxelles, avant un grand concert au parc du Cinquantenaire suivi d’un spectacle de lasers, de drones et du feu d’artifice.

Le programme complet de cette édition 2026 ici

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