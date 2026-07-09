Fête nationale : au coeur des répétitions du défilé du 21 juillet
Dans un peu moins de deux semaines, nous serons le 21 juillet, jour de fête nationale. Et comme chaque année, il y aura un grand défilé, qui se prépare évidemment bien à l’avance. Cet après-midi, des répétitions avaient lieu à la caserne militaire de Vilvorde.
■ Reportage de Claire Vermeulen et Nicolas Scheenaerts
Le 21 juillet, le défilé civil et militaire débutera à 16h00 sur la place des Palais. Le bal national aura lieu la veille, et la traditionnelle Fête au Parc proposera à nouveau, le 21 juillet, une journée d’animations gratuites au cœur de Bruxelles, avant un grand concert au parc du Cinquantenaire suivi d’un spectacle de lasers, de drones et du feu d’artifice.