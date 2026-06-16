Enseignement : les épreuves certificatives débutent ce jeudi dans un climat incertain

En place depuis plus d’une décennie déjà dans les écoles, les traditionnelles épreuves certificatives externes qui doivent débuter cette fin de semaine vont se tenir dans un climat d’incertitude inédit cette année.

En cause : le vif mouvement de contestation au sein du corps enseignants provoqué par les mesures d’économies décidées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si l’organisation du CEB, du CE1 et du CESS est formellement prévue par décret, et donc obligatoire, reste toutefois à voir si les directions d’écoles pourront compter le jour venu sur suffisamment d’enseignants pour surveiller les épreuves, les corriger ainsi que pour en encoder les résultats.

À la pointe de la mobilisation contre le gouvernement, le mouvement Mars Attacks appelle d’ailleurs les écoles à annuler ces épreuves. Et là où elles seront maintenues, le collectif pousse les enseignants à ne pas communiquer les résultats à l’administration.

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Cette perspective peut paraître quelque peu inquiétante pour les nombreux élèves concernés. Mais dans la pratique, ceux-ci ne devraient toutefois pas (trop) pâtir de ces potentielles perturbations.

Le cadre légal en place stipule en effet que, en cas de situations exceptionnelles, c’est au conseil de classe qu’il reviendra d’apprécier la maîtrise suffisante par l’élève des compétences concernées, notamment sur base du travail annuel.

Pour clarifier davantage les choses, le pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE, ex-Etat) a adressé la semaine passée des consignes claires à l’ensemble de ses établissements pour les prochaines délibérations. Ainsi, si les résultats obtenus par un élève aux épreuves externes sont supérieurs à la moyenne de l’année, ce sont ceux-ci qui prévaudront. Au cas où le résultat serait inférieur à la moyenne de l’année, c’est alors cette dernière qui sera prise en compte.

Enfin, si l’élève est en échec aux épreuves, il reviendra alors au conseil de délibération de se positionner, sur la base de tout élément concourant à l’analyse de la situation individuelle de l’élève. Ces épreuves certificatives externes se tiendront cette année du 18 au 25 juin.

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Redoutées parfois autant par les parents que leurs enfants, elles ont pour but de jauger simultanément et de manière standardisée tous les élèves d’un même niveau sur base d’un même examen, avec les mêmes questions et critères de correction et de réussite.

Nouveauté cette année: le CEB (Certificat d’études de base) évaluera pour la première fois la maitrise des savoirs et compétences tels que définis dans les nouveaux référentiels du tronc commun appliqués depuis septembre dernier à la 6e année du primaire. Les élèves de l’enseignement spécialisé, ainsi que ceux actuellement en 1re année différenciée du secondaire, présenteront toutefois une épreuve encore basée sur les anciens référentiels.

Prévu les matinées du 18 au 23 juin, le CEB portera sur différentes matières: le français, les mathématiques, les sciences et la formation historique et géographique. Plus de 60.000 élèves au total sont appelés à la présenter.

En place depuis 2013, le CE1D (Certificat d’enseignement secondaire du premier degré) concerne lui tous les élèves de 2e année commune et complémentaire du secondaire. Au total, 58.267 élèves présenteront le CE1D cette année.

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L’épreuve de langues modernes se tiendra le vendredi 19 juin pour la partie écrite, et entre les vendredi 19 et le jeudi 25 juin inclus pour la partie orale. L’épreuve de mathématiques est, elle, prévue le lundi 22 juin. Celle de française le mardi 23. Et celle des sciences le lendemain, soit le mercredi 24 juin.

Enfin, le CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur), destiné aux élèves de dernière année du cycle secondaire, se tiendra le vendredi 19 juin pour l’épreuve de français et le lundi 22 juin pour celle d’histoire. Quelque 49.000 élèves au total sont ici concernés par cette épreuve. En cas d’échec, les élèves auront l’opportunité de déposer à certaines conditions un recours.

Belga