Parents et élèves soutiennent massivement le mouvement de protestation des profs, selon une enquête

Parents et élèves soutiennent le mouvement de grève des enseignants contre les mesures d’économies et acceptent les perturbations qui y sont liées, selon les résultats d’un sondage réalisé par les associations de parents et le comité des élèves francophones (CEF). Ils seraient ainsi 82,6% des parents et 92,8% des élèves à l’approuver.

Le soutien des parents et des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles au mouvement de grève des enseignants contre les réformes dans le secteur est “massif”, à en croire les résultats d’un récent sondage de la Fapeo, de l’Ufapec et du CEF. Ils sont ainsi 82,6% des parents et 92,8% des élèves à l’approuver, communiquent ces trois organisations lundi.

La Fédération des parents et des associations de parents de l’enseignement officiel (Fapeo), l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique (Ufapec) et le Comité des élèves francophones (CEF) ont obtenu 2.269 réponses, dont 76,2% proviennent des parents et 23,8% des élèves de Bruxelles et de Wallonie. Tous les réseaux d’enseignement sont représentés et la majorité des répondants sont concernés/scolarisés dans l’enseignement secondaire, en particulier dans le cycle supérieur, détaillent les trois organisations.

D’après elles, le soutien au mouvement est “lucide”: 86,2% des parents et 93,3% des élèves disent comprendre les revendications des enseignants, et ils sont respectivement 75,2% et 89,5% à estimer que les perturbations sont justifiées.

Il existe par ailleurs une corrélation entre le nombre de jours de grève et de perturbations par école et la volonté de maintenir ces épreuves externes, ressort-il des résultats du sondage. Plus les écoles ont été perturbées, plus les parents souhaitent l’annulation des épreuves externes. Ils sont 44,9% à trouver pertinent de maintenir les épreuves externes (CEB, CE1D, CESS), et 26,9% à penser le contraire. Du côté des élèves, 53,7% pensent qu’il est pertinent de maintenir ces épreuves, pour 29,5% d’avis négatifs.

Plus globalement, les trois organisations observent sur le terrain une inquiétude des parents quant à l’obtention des certificats. Ils se demandent si leurs enfants obtiendront un diplôme reconnu si les épreuves sont annulées et ce qu’il en sera des orientations qui dépendent des résultats du CE1D. La Fapeo, l’Ufapec et le CEF tiennent à rappeler que le conseil de classe est souverain et que, si ces épreuves ne peuvent avoir lieu, les élèves seront évalués sur les résultats obtenus tout au long de l’année scolaire pour l’octroi du CEB, du CESS ou du CE1D.

Trois inquiétudes dominent

Le sondage des trois organisations visait également à mesurer la compréhension des réformes dans le secteur de l’enseignement. Trois inquiétudes dominent : la hausse du minerval dans l’enseignement supérieur, suivie de la modification du tronc commun et de l’augmentation des coûts scolaires et extra-scolaires.

Plus de 75% des parents se disent ainsi concernés par l’inquiétude liée à la hausse du minerval dans l’enseignement supérieur. Une majorité des répondants se disent en outre fortement ou très fortement inquiets face au manque de clarté concernant le parcours de leur enfant étant donné la modification du tronc commun, avec l’introduction de trois voies orientantes en 3e secondaire.

Sur la troisième marche du podium figurent les questions liées à la gratuité. La suppression des repas chauds et complets pour les élèves les plus précaires, la réduction drastique des moyens accordés à la gratuité scolaire ou encore la fin de la gratuité dans les académies inquiètent les parents, énumèrent la Fapeo, l’Ufapec et le CEF.

Enfin, dans la partie expression libre du sondage, les élèves ont demandé une clarification urgente sur les modalités de la fin de l’année (annulation ou allégement) et indiqué refuser la hausse du minerval et son impact sur l’accessibilité de l’enseignement supérieur. Ils souhaitent également une “réelle prise en compte” de leur parole dans les décisions qui influencent leur avenir, selon l’analyse des trois organisations.

Juan Godbille

Réalisé par les associations de parents Ufapec (enseignement catholique) et Fapeo (officiel), le sondage a ciblé tous les réseaux d’enseignement. La majorité des répondants étaient concernés, soit comme parent, soit comme élève, par l’enseignement secondaire, en particulier le supérieur, précisent les auteurs de l’étude. L’opportunité d’annuler ou pas les épreuves certificatives externes cette année enregistre toutefois des avis fort partagés.

L’Ufapec et la Fapeo ont également profité de leur enquête pour sonder les parents sur leurs principales préoccupations du moment en matière d’enseignement. L’augmentation annoncée du minerval à 1.194 euros arrive en tête. Elle arrive devant la modification du tronc commun et la réintroduction d’activités orientantes en 3e secondaire. Les coupes dans les moyens budgétaires destinés à la “gratuité scolaire” (fournitures et repas gratuits) arrivent, elles, sur la 3e marche du podium des préoccupations des parents.

Avec Belga