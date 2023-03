Delhaize : les syndicats déçus du conseil d’entreprise, un conciliateur social nommé

Aucune avancée n’a été enregistrée ce mardi lors du troisième conseil d’entreprise extraordinaire organisé depuis l’annonce du projet de franchiser les 128 magasins encore gérés par Delhaize. Vers 11h30, les syndicats ont quitté le siège de Zellik (Asse) après deux heures de réunion avec la direction.

“Nous avons posé des questions et la direction nous a apporté des réponses, mais pas sur la question fondamentale de savoir s’il y a de la place pour la négociation et sur quoi nous pouvons négocier“, a expliqué le secrétaire du syndicat CGSLB Wilson Wellens. “Ils disent qu’il n’y a pas de place pour la négociation et n’en voient pas la nécessité.”

Suite à ce nouvel échec, la direction a demandé au Vice-Premier Ministre Pierre-Yves Dermagne de nommer un médiateur social, ce que le ministre a fait. “Delhaize veut ainsi souligner, encore une fois, sa volonté d’investir dans le dialogue social et continuera à le faire. La direction de Delhaize espère obtenir un signal équivalent de la part des partenaires sociaux, et leur demande donc de rendre tous les supermarchés à nouveau accessibles aux clients”, déclare l’entreprise par voie de communiqué. Le conciliateur social va prendre en charge le dossier et tenter de réunir les parties.

Début mars, Delhaize a annoncé son intention de franchiser ses 128 magasins en gestion propre. Depuis lors, les syndicats et les travailleurs ont organisé de nombreuses actions de protestation dont la fermeture des magasins intégrés. Soixante-quatre n’ont pas ouvert ce mardi. La direction assure que les salaires et les conditions de travail seront maintenus pour le personnel qui passera chez un exploitant indépendant, mais les syndicats en doutent. Au moins 500 travailleurs et syndicalistes s’étaient rassemblés devant le siège de Delhaize pour manifester pendant le conseil d’entreprise.

Belga – Photo : Belga / Benoit Doppagne