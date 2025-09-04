“Catherine Moureaux doit faire un pas de côté” : Didier Milis veut du changement à Molenbeek

Didier Milis était l’invité de Bonjour Bruxelles ce jeudi matin. L’occasion pour lui d’aborder la polémique Saliha Raïss ainsi que l’avenir de sa commune et de sa bourgmestre, Catherine Moureaux.

“Les propos sont totalement scandaleux.” Voilà l’avis de Didier Milis sur la polémique qui entoure les déclarations de Saliha Raïss lors d’une réunion à la commune de Molenbeek. “Elle n’a pas du tout tenu à stigmatiser ceux qui tiennent des propos racistes”, estime-t-il encore. Pourtant, dans des vidéos plus longues, on remarque que le débat portait bien sur des propos racistes.

Ce mercredi, l’échevine des Travaux publics de Molenbeek s’était d’ailleurs exprimée sur le sujet dans Bonjour Bruxelles. “Je ne regrette pas. Je m’adressais aux personnes racistes et xénophobes. Dans une commune multiculturelle comme Molenbeek, aucun raciste n’est le bienvenu. On a essayé de me faire dire autre chose.”

Factuellement, des propos racistes d’internautes existent sur les pages Facebook de certains élus, notamment via des commentaires publiés sur celle de Didier Milis.

“Ce sont des opinions qui peuvent parfois sortir comme cela. Il est clair que je dois retirer les messages haineux de ma page. J’essaye de trier ce que je peux, mais il y a une masse énorme avec des faux profils notamment. Par contre, je reconnais que certains commentaires doivent être supprimés et cela sera fait.”

“Catherine Moureaux doit faire un pas de côté”

Désormais, le MR se trouve dans l’opposition à Molenbeek. Actuellement, la majorité, composée du PS, du PTB et de Molenbeek Autrement, est dans une situation très délicate puisqu’elle ne tient qu’à un fil. Et l’absence de Catherine Moureaux joue un rôle important, selon Didier Milis. “Bien sûr, nous la soutenons dans son combat contre sa maladie”, commence-t-il. “Mais ce non-retour fragilise effectivement notre commune. Pour moi, si tout allait bien à Molenbeek, elle devrait revenir. Vu le contexte, ne doit-elle pas faire un pas de côté ? Avec les lourdes problématiques à Molenbeek, entre les fusillades et les problèmes budgétaires, il sera très difficile de revenir après un burn-out.”

► Reportage | Des Molenbeekois rassemblés au parc Bonnevie contre l’insécurité après un “goût de trop peu”



Si la majorité venait à tomber, Didier Milis se dit prêt à participer à une majorité de rechange à Molenbeek. “Oui, on est évidemment prêts pour essayer de redresser notre commune. Aujourd’hui, c’est le chaos à Molenbeek. La majorité donne l’impression d’oublier ses habitants.”