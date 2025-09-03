Passer la navigation
Polémique à Molenbeek : “Quand on n’a pas de fond, on jette de la poudre aux yeux » réagit Saliha Raiss à l’offensive de Georges-Louis Bouchez

L’échevine des Travaux publics de Molenbeek, Saliha Raiss (Vooruit), se défend face à la polémique née de propos tenus lors d’un conseil communal. Ses interventions, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont suscité un débat qu’elle juge “stérile et honteux”. Elle était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

La vidéo diffusée ne montrerait qu’un extrait de son intervention, alors qu’elle dénonçait des propos racistes publiés sous un post Facebook d’un conseiller MR. “J’ai demandé que ces paroles soient condamnées, car nous avons tous l’obligation de modérer nos réseaux sociaux”, explique-t-elle. Elle précise qu’une élue MR a même fini par lui présenter des excuses pour les propos.

Concernant la phrase “dégagez”, Saliha Raiss précise : “Je ne regrette pas. Je m’adressais aux personnes racistes et xénophobes. Dans une commune multiculturelle comme Molenbeek, aucun raciste n’est le bienvenu. On a essayé de me faire dire autre chose.” 

L’échevine dénonce une manipulation politique orchestrée par le président du MR, Georges-Louis Bouchez. “Plutôt que de s’attarder sur les vrais enjeux, il cherche à détourner l’attention. Quand on n’a pas de fond, on jette de la poudre aux yeux”. Elle confirme par ailleurs hésiter porter plainte contre GLB.

■ Interview de l’échevine des Travaux publics de Molenbeek, Saliha Raiss (Vooruit) au micro de Fabrice Grosfilley 

03 septembre 2025 - 08h14
Modifié le 03 septembre 2025 - 08h14
 

