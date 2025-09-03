Des Molenbeekois rassemblés au parc Bonnevie contre l’insécurité après un “goût de trop peu”

Une cinquantaine d’habitants de Molenbeek se sont rassemblés mercredi au parc Bonnevie pour dénoncer l’insécurité croissante, lors d’une manifestation pacifique suivie d’une marche vers le commissariat.

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées mercredi midi au Parc Bonnevie de Molenbeek pour une manifestation pacifique. Les habitants de la commune bruxelloise se sont réunis pour protester contre l’insécurité grandissante. Ce rassemblement fait suite à la réunion organisée vendredi réunissant citoyens, politiciens et police.

Dans une ambiance conviviale et musicale, les citoyens molenbeekois sont arrivés, à partir de 12h30 au Parc Bonnevie, à la sortie des classes, souvent accompagnés de leurs enfants.

Des pancartes avec des messages tels que “Ça suffit“, “Stop à la violence“, ou encore “Changeons le climat” avaient été attachées auparavant par les organisateurs du mouvement.

Un des organisateurs, membre d’un conseil citoyen qui se réunit pour discuter et débattre des sujets à l’ordre du jour du conseil communal, distribuait des sondages citoyens aux riverains présents au rassemblement, dans le but de récolter des réactions et des suggestions pour améliorer la situation.

“Un goût de trop peu” après la réunion de vendredi

“On a organisé ce rassemblement en trois jours, après la réunion de vendredi, de laquelle nous étions sortis avec un goût de trop peu“, a déclaré cet organisateur. Il avait l’impression que la commune allait “faire ce qu’elle avait toujours fait“, et insistait sur le fait que la bourgmestre (Catherine Moureaux, ndlr) n’était toujours pas de retour aux affaires, et que l’absence de gouvernement bruxellois ne facilitait pas les choses.

Un autre riverain, inquiet par la situation et résidant dans la commune depuis la fin des années ’70, a ajouté qu’il “n’avait jamais vu autant de violence” dans la commune depuis qu’il s’y était installé et a souligné qu’il était “important” d’être présent au rassemblement.

Le bourgmestre faisant fonction en l’absence de Catherine Moureaux, Amet Gjanaj (PS), était également présent au Parc Bonnevie. “Je tenais à saluer le rassemblement. C’est important de se réapproprier le terrain et de rétablir une vie de quartier“, a-t-il déclaré. Le bourgmestre a rappelé que des mesures ont été prises face aux violences. “Il y a eu une augmentation de patrouille, et des enquêtes sont en cours. Les tireurs du 16 août dernier ont été arrêtés“, a-t-il ajouté.

► A lire aussi | Un nouvel incident rue de l’école à Molenbeek

L’édile concédait cependant qu’il restait du travail. “On travaille pour que cela n’arrive plus, en collaboration avec le procureur du roi. Nous sommes aussi en sous-effectif, ce qui met beaucoup de pression sur la police. Nous demandons, pour cela, un renfort du fédéral.”

L’action s’est ensuite conclue par une marche vers le commissariat de police de la zone, situé à quelques mètres du parc. En compagnie des enfants, deux habitantes ont brandi un panneau “Sprint de 60 m. Score de la police: 3 minutes et 20 secondes“, revenant sur le temps de réaction des policiers lors d’une fusillade, le commissariat se trouvant à côté des faits.

Des enfants ont ensuite réalisé ce sprint de 60 mètres, l’occasion de prouver, pour les organisateurs, qu’il était possible de se rendre sur place plus rapidement.

Belga – Photo : BX1