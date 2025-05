Cancer du colon : la chirurgie robotique, une option sûre pour les patients âgés, selon l’UZ Brussel

Les patients âgés atteints d’un cancer du côlon sont moins souvent opérés, en raison des risque de complications et de décès. Selon une étude du service de chirurgie colorectale de l’UZ Brussel, “la chirurgie robotique chez les patients âgés atteints d’un cancer du côlon, même chez les personnes âgées de 80 à 90 ans, est aussi sûre que chez les patients plus jeunes“, rapporte l’UZ Brussels dans un communiqué.

L’étude, menée par le service de chirurgie colorectale de l’UZ Brussels et récemment publiée dans le Journal of Geriatric Oncology, pour examiner si la chirurgie robotique pouvait constituer “une option mini-invasive sûre pour ce groupe de patients par rapport à des interventions plus classiques telles qu’une laparoscopie ou une opération à ciel ouvert” réfute donc l’idée selon laquelle “les interventions curatives chez les patients de plus de 70 ans s’accompagnent automatiquement de risques accrus.”

■ Reportage de Meryem Laadissi, Morgane Van Hoobrouck et Laurence Paciarelli

L’analyse rétrospective menée sur 231 patients ayant subi une intervention assistée par robot pour un cancer du côlon à l’UZ Brussel entre 2016 et 2022, montre qu’il n’y a “pas de différences significatives en termes de mortalité ou de complications graves dans les 90 jours suivant l’opération entre les groupes d’âge, même chez les patients âgés de 80 à 89 ans.”

Une augmentation des complications moins graves (telles que les infections urinaires ou respiratoires) a pu elle être observée chez les patients âgés de 70 ans et plus, précise le communiqué. La durée d’hospitalisation était légèrement plus longue, soit une journée d’hospitalisation supplémentaire par groupe d’âge en moyenne. “La survie spécifique au cancer à cinq ans est restée stable dans toutes les tranches d’âge, mais la survie globale a diminué avec l’âge.”

“Grâce à la grande précision du système et à notre approche multidisciplinaire, nos patients ont moins de complications, se rétablissent plus rapidement et restent souvent moins longtemps à l’hôpital.”, commente le Dr Ellen Van Eetvelde, chirurgienne colorectale à l’UZ Brussels.

Les patients sont suivis de près par une équipe multidisciplinaire, composée notamment, en plus du chirurgien et de l’anesthésiste, de kinésithérapeute, diététicien et infirmière stomathérapeute.

Plus de 1000 patients ont bénéficié de cet type d’intervention à l’UZ Brussel, “ce qui nous place parmi les pionniers au niveau européen en matière d’interventions colorectales par robot.”

Rédaction