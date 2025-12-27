Un nouveau centre de prise en charge des violences sexuelles bientôt ouvert à Jette

Le réseau belge des CPVS s’étendra au 1er janvier 2026 avec l’ouverture de trois centres à Jette, Tournai et Ottignies, portant le total à 13.

Trois nouveaux centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) ouvriront leurs portes le 1er janvier 2026 à Jette, Tournai et Ottignies. Avec ces trois ouvertures, chaque province du pays disposera d’au moins un centre de ce type.

Les nouveaux centres seront implantés au sein de l’UZ Brussel (Jette), de l’hôpital CHwapi (Tournai) et de la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies. Ces établissements avaient été sélectionnés sur la base de critères géographiques, d’infrastructure et d’expertise, un choix validé par le Comité de l’assurance de l’Inami.

Ces trois nouveaux venus porteront à 13 le nombre total de CPVS en Belgique. Actuellement, 10 centres sont déjà opérationnels. Accessibles en permanence, ils offrent aux victimes un soutien psychologique et un suivi médical, ainsi que la possibilité de déposer plainte.

Selon les estimations, plus de 20.000 personnes ont bénéficié de l’accueil de ces centres multidisciplinaires en 2025.

