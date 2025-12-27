Passer la navigation
Plongée dans l’univers de Khalil Gibran à travers une exposition au Heysel : “C’est fou qu’il n’y en ait jamais eu avant”

Une exposition au Palais 2 pour découvrir les œuvres de Khalil Gibran.

Khalil Gibran : ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, c’est le troisième auteur le plus lu au monde. Ses œuvres ont notamment inspiré les Beatles ou encore Steve Jobs.

Pour le découvrir, une exposition immersive a posé ses bagages dans le Palais 2 du Heysel. Les œuvres projetées sur les murs sont des illustrations de ses poèmes.

“C’est fou qu’il n’y ait jamais eu d’expositions avant”, commente Roda Fawaz, ambassadeur de l’exposition et comédien. “C’est juste le Shakespeare arabe, c’est assez hallucinant que certaines personnes ne le connaissent pas du tout”, estime-t-il.

Cette expérience immersive et le reste de l’exposition se visite jusque fin mars au Heysel.

■ Reportage de Simon Breem, Jacques Vermeer et Djop Medou Mvondo

BX1
