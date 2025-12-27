Budget, administrations, Métro 3 : ce que propose la note d’Yvan Verougstraete

La note transmise par Yvan Verougstraete aux autres partis de la potentielle coalition Guinness s’articule en 13 points. Une large partie concerne l’assainissement budgétaire rapide de la Région.

Le formateur Yvan Verougstraete (Les Engagés) a partagé avec les partis de la potentielle coalition Guinness une note intitulée “Osons Bruxelles”, selon l’Echo. Ce document, structuré autour de treize priorités, sert de base à une future déclaration de politique régionale. Les formations politiques sont invitées à réagir avant la fin de l’année, en vue de négociations dès janvier.

■ Reportage de Bryan Mommart

La note accorde une place centrale aux finances publiques. L’objectif est de ramener le déficit régional à 248 millions d’euros en 2029, via un effort reposant majoritairement sur la maîtrise des dépenses (un effort de 80% en dépenses et de 20% en recettes). La dette devrait rester sous le seuil des 19 milliards d’euros. Le texte évoque des mesures “difficiles” pour y parvenir. Le gouvernement privilégierait des réformes structurelles et des opérations ciblées de cession d’actifs.

“C’est un effort très important“, commente notre journaliste politique Fabrice Grosfilley. “Ce serait, si on compare avec les autres niveaux de pouvoir, un assainissement en Région bruxelloise qui serait plus rapide et plus profond que ce que tous les autres gouvernements, que toutes les autres coalitions font actuellement en Belgique“.

Le document évoque également une refonte de l’administration : un maintien du gel des effectifs est prévu pour toute la législature, sauf pour certains postes essentiels. “C’est un tabou qui tombe de ce côté-là“, note Fabrice Grosfilley.

Des projets maintenus, d’autres suspendus

D’autres axes concernent le logement, l’urbanisme et la culture. Le projet NEO serait poursuivi avec la Ville de Bruxelles, tout comme le musée Kanal, dont le financement public serait progressivement réduit et puis plafonné. La note mentionne aussi un soutien régional à l’Union Saint-Gilloise pour un nouveau stade à Forest.

Le gouvernement vise une hausse progressive du taux d’emploi jusqu’à 73,4 %. Pour y parvenir, il prévoit d’inscrire dans le contrat de gestion d’Actiris des indicateurs de performance avec des objectifs réalistes. L’accompagnement et le contrôle des demandeurs d’emploi seraient renforcés, et les aides seraient d’abord recensées puis révisées afin d’être mieux ciblées.

En matière de mobilité enfin, le document propose de mettre le projet de Métro 3 en pause, au nom de la rigueur budgétaire. Certains travaux pourraient toutefois être finalisés, notamment sous le Palais du Midi, à condition qu’une étude indépendante démontre un coût nettement réduit pour la Région.

“Un message d’ouverture”

Pour Fabrice Grosfilley cette note “de centre-droit” est surtout “un message d’ouverture destiné à rassurer ou attirer des partis qui sont plus à droite de l’échiquier politique“. Le journaliste évoque DéFi, au CD&V ou l’Open VLD.

“Ce texte ressemble à une sorte d’appel du pied : ‘Voyez ce que nous sommes capables de faire. Voyez ce dont nous sommes capables de discuter’. C’est un programme qui est effectivement sur le plan budgétaire et relativement ambitieux. Et on ajoutera un ou deux signaux qui pourraient plaire à des partis de droite. Par exemple, l’idée qu’une fois qu’on aura fermé l’abattoir d’Anderlecht, on n’autorisera plus l’abattage rituel sur le territoire de la Région bruxelloise“, analyse Fabrice Grosfilley.

Il rappelle qu’il s’agit d’une note “de début de négociation“, donc évolutive. ” Au jour d’aujourd’hui, personne, probablement, ne marquerait son accord sur un document tel qu’il est présenté maintenant“, conclut le journaliste.

