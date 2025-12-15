Formation Bruxelloise : l’initiative de Verougstraete est “complètement bancale” pour David Weytsman

Le président du CPAS de la Ville de Bruxelles, David Weytsman (MR), était l’invité de Bonjour Bruxelles ce lundi matin.

David Weytsman s’est montré rès critique à l’égard de l’initiative du formateur Yvan Verougstraete (Les Engagés), qui tente actuellement de former une coalition de centre-gauche sans les libéraux.

“Non seulement, effectivement, on ne respecte pas le choix de l’électeur. Parce que je rappelle quand même que le MR est de loin le premier parti en région bruxelloise. Mais en plus on se relance dans quelque chose qui me semble complètement bancal, qui va de nouveau prendre des semaines, voire des mois, et qui n’a pas de majorité, ni du côté francophone, ni du côté néerlandophone.”

Alors qu’Yvan Verougstraete espère encore pouvoir installer un gouvernement pour le mois de janvier, David Weytsman se montre très sceptique quant à la faisabilité du calendrier.

“Je me permets quand même de rappeler qu’on en est là aussi parce que certains avaient des exclusives. Si on avait accepté le choix des francophones et le choix des néerlandophones, on aurait eu un gouvernement assez rapidement.”

L’élu bruxellois pointe directement le PS et son chef de file Ahmed Laaouej, qu’il accuse d’avoir bloqué les discussions autour des mesures d’assainissement budgétaire :

“Le PS, et en particulier Ahmed Laaouej, a décidé de s’opposer systématiquement à toutes les propositions sur le fond ou sur la forme, qui visaient à assainir les finances publiques. Et aujourd’hui, on veut recommencer exactement avec les mêmes.”

■ Interview de David Weytsman, au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles