Yvan Verougstraete a remis une première note de travail aux six partis de la piste de coalition Guinness

Le formateur bruxellois Yvan Verougstraete a bien transmis sa note de Noël aux négociateurs de la tentative de coalition Guinness, rapporte l’Echo ce jeudi. Il s’agirait d’un avant-projet de déclaration de politique générale et d’un tableau budgétaire.

La note a été transmise à six partis, le PS, Ecolo, Défi, Groen, Vooruit et le CD&V. Pas encore l’Open VLD donc, avec qui des contacts informels doivent encore être pris.

Les différentes formations ont désormais jusqu’au 31 décembre pour transmettre leurs remarques sur ce premier texte.

Des réunions bilatérales devraient ensuite avoir lieu les 5 et 6 janvier prochains pour discuter de ces documents modifiés.

