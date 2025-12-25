Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Yvan Verougstraete a remis une première note de travail aux six partis de la piste de coalition Guinness

Le formateur bruxellois Yvan Verougstraete a bien transmis sa note de Noël aux négociateurs de la tentative de coalition Guinness, rapporte l’Echo ce jeudi. Il s’agirait d’un avant-projet de déclaration de politique générale et d’un tableau budgétaire.

La note a été transmise à six partis, le PS, Ecolo, Défi, Groen, Vooruit et le CD&V. Pas encore l’Open VLD donc, avec qui des contacts informels doivent encore être pris.

Les différentes formations ont désormais jusqu’au 31 décembre pour transmettre leurs remarques sur ce premier texte.

Des réunions bilatérales devraient ensuite avoir lieu les 5 et 6 janvier prochains pour discuter de ces documents modifiés.

La rédaction – Photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales