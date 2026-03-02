Audi Brussels : le gouvernement mise sur une zone franche pour la reconversion du site

Un an après la fin des activités d’Audi à Forest, les autorités bruxelloises veulent accélérer la reconversion du site. Le gouvernement envisage d’en faire une zone franche afin d’y attirer de nouvelles entreprises et de recréer des emplois industriels.

Un an après la fermeture de l’usine Audi, à Forest, la question se pose toujours de le redéploiement du site. Ce lundi, le nouveau ministre bruxellois de l’Emploi et de l’Économie, Laurent Hublet (Les Engagés) s’est rendu sur le site pour rencontrer la direction d’Audi Brussels, “comprendre où en est le dossier et discuter des plans qui sont concrètement sur la table“, a-t-il expliqué à l’agence Belga.

Laurent Hublet a également abordé, avec la direction, la question de la remise à l’emploi des 3200 anciens employés de l’usine. “Il y a, à peu près, la moitié des travailleurs qui ont trouvé un emploi ou qui sont en formation (49 %, soit 1.572 personnes, ndlr). L’autre moitié n’a pas encore retrouvé d’emploi“.

Le site restera un pôle industriel et a vocation à devenir “une zone d’attractivité économique pour recréer des emplois industriels à Bruxelles“, assure le ministre.

Le gouvernement souhaite faire de ce site “une zone franche” pour accélérer son développement en accordant “une série d’avantages fiscaux pour attirer des acteurs qui nous semblent pertinents et qui peuvent garantir un certain volume d’emplois” et “en donnant des permis rapidement aux activités qui viennent s’y localiser“. Il est également prévu de former les travailleurs bruxellois pour qu’ils et elles puissent rapidement y travailler.

L’objectif est, selon Laurent Hublet, de revendre le site d’ici “quelques mois” et de “maximiser le nombre d’emplois de qualité sur ce site, qui aient du sens par rapport à la localisation de ce site qui est extrêmement bien situé“.

La rédaction avec Belga – Photo : Belga Image