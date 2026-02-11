Feu vert européen au versement de 7,5 millions pour les licenciés d’Audi Bruxelles

Le Parlement européen a approuvé mercredi le déblocage de 7,5 millions d’euros pour aider au reclassement de 3.414 employés ayant perdu leur poste après la fermeture de l’usine Audi à Bruxelles, en février 2025.

La décision a été adoptée en séance plénière par 593 voix pour, 55 voix contre et 9 abstentions.

L’aide provient du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM). Elle doit bénéficier à 2.580 anciens employés d’Audi et à 834 travailleurs d’entreprises sous-traitantes.

Les mesures comprennent des services d’orientation professionnelle, une aide à la recherche d’emploi, des formations à de nouvelles compétences et un soutien aux travailleurs souhaitant créer leur propre entreprise.

Le coût total du programme de soutien est estimé à 8,8 millions d’euros. L’Union européenne en finance 85%, soit 7,5 millions d’euros, tandis que le reste est pris en charge par les services publics régionaux de l’emploi en Belgique. Les mesures ont déjà été lancées, les fonds européens pouvant couvrir rétrospectivement des avances.

C’est l’arrêt par Audi de la production de son modèle Q8 e-tron à Bruxelles qui a signé la fermeture de l’usine, après plus de 75 ans d’activité. Les députés ont déploré cette décision, alors même que l’entreprise demeure rentable. La production a été délocalisée vers la Chine et le Mexique.

Le Parlement s’est dit préoccupé par l’accès insuffisant à des sources d’énergie propres à un coût abordable, qui selon eux a contribué à la décision d’Audi de procéder à cette délocalisation.

