Audi Forest : près de la moitié des anciens travailleurs ont retrouvé une activité

Un an après la fermeture de l’usine Audi à Forest, 1.572 anciens travailleurs ont retrouvé un emploi ou entamé une formation, ont annoncé vendredi les gouvernements bruxellois, flamand et wallon dans un communiqué commun.

Depuis la fermeture de l’usine Audi le 28 février 2025, 3.181 anciens travailleurs d’Audi Brussels et des sous‑traitants impactés ont été accompagnés par les bureaux d’outplacement à Bruxelles et en Flandre, et par les cellules de reconversion en Wallonie.

Après cet accompagnement, les anciens travailleurs qui n’ont pas retrouvé d’emploi ou de formation à temps plein sont pris en charge par les services régionaux de l’emploi de la région où ils résident.

Aujourd’hui, 49 % des anciens travailleurs d’Audi et des sous‑traitants en accompagnement ont retrouvé un emploi (1.203 personnes) ou ont commencé une formation qualifiante (369 personnes).

Selon les ministres Humblet, Delmir et Jeholet, “les chiffres montrent le résultat d’une collaboration coordonnée entre les régions, Actiris, le VDAB, le Forem et les partenaires sociaux“.

Parmi les personnes accompagnées, 50 % des travailleurs bruxellois, 54 % des travailleurs flamands et 45 % des travailleurs wallons ont retrouvé un emploi ou une formation.

Le communiqué précise encore que 66 % de ceux qui ont retrouvé un emploi bénéficient d’un contrat à durée indéterminée.

La cellule de reconversion Audi poursuivra ses activités jusqu’à fin décembre 2026.

Belga – Photo : Belga Image