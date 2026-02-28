Murat, ancien travailleur d’Audi Brussels, a retrouvé du travail : “On tourne la page, on regarde vers l’avenir”

Il y a tout juste un an, fermait l’usine Audi de Forest. Un site pourvoyeur d’emplois qui n’est, aujourd’hui, toujours pas reconverti. On estime que moins de quatre travailleurs sur dix ont retrouvé un emploi. Murat Kandemir est l’un d’entre eux. Il travaille dans un autre secteur que l’automobile.

Murat a travaillé durant 28 ans chez Audi Brussels, avant que tout ne s’arrête il y a tout juste un an. “Il a fallu quelques mois pour faire son deuil. Après, on s’y fait. On tourne la page, on regarde vers l’avenir“.

À presque 50 ans, Murat a fini par trouver un emploi chez GSK, à Wavre, dans le milieu pharmaceutique : “On a été conduits vers des cellules de reconversion. Ça s’est bien passé. On a été bien accueillis, bien encadrés. J’ai trouvé du travail après trois mois“, explique-t-il.

Près de 40% des anciens travailleurs d’Audi ont retrouvé un emploi. 11% suivent une formation, mais le reste n’a pas encore trouvé. “Beaucoup me contactent en me disant qu’ils sont refusés parce qu’ils sont trop âgés ou trop qualifiés“, assure Francis Dagrin, ancien syndicaliste chez Audi Brussels et désormais député bruxellois PTB. “60% de personnes sans emploi, ça reste un chiffre énorme“, fait-il remarquer.

Murat n’a toutefois pas tout à fait tourné la page et a encore beaucoup de nostalgie en se baladant près de l’ancienne usine. Si celle-ci est reconvertie et a besoin de main d’œuvre, Murat n’exclut pas de revenir travailler sur le site.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel