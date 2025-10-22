Passer la navigation
Près de 1.000 anciens travailleurs d’Audi Brussels ont retrouvé un emploi ou une formation

Quelques mois après la mise en place de la Cellule pour l’emploi dédiée aux anciens travailleurs d’Audi Brussels, les nouveaux résultats de l’accompagnement livrent ses premiers chiffres.

À ce jour, 995 travailleurs ont retrouvé un emploi ou entamé une formation, soit près de 40 % des 2.516 personnes accompagnées : 832 personnes ont retrouvé un emploi et 163 ont entamé une formation qualifiante. “Ces résultats témoignent de l’efficacité du dispositif coordonné entreActiris, le VDAB, le Forem et les partenaires sociaux des trois Régions”, commente le cabinet du ministre bruxellois de l’Emploi Bernard Clerfayt dans un communiqué.

Sur le total des personnes accompagnées : 38,2 % des Bruxellois ont retrouvé un emploi ou une formation, 51 % des Flamands et 29,7 % des Wallons.

La majorité des retours à l’emploi s’effectuent sous contrat à durée indéterminée (CDI), garantissant ainsi une reconversion durable pour de nombreux travailleurs. Les moins de 45 ans représentent 64 % des sorties positives, contre 36 % pour les plus de 45 ans, illustrant une dynamique de relance de carrière dans toutes les tranches d’âge.

22 octobre 2025 - 11h27
Modifié le 22 octobre 2025 - 11h28
 

