Grue détruite, barrières jetées sur une piste cyclable : le chantier de la chaussée de Mons vandalisé

Blocs de béton, barrières de sécurité, panneaux de signalisation et une grue: le chantier de la chaussée de Mons à Anderlecht a été la cible de nombreuses dégradations cette nuit. La veille déjà, des riverains avaient retiré des barrières bloquant l’accès à l’avenue Raymond Vander Bruggen.

Un vaste chantier de réaménagement a débuté ce lundi sur un tronçon de la chaussée de Mons, dans le quartier de Cureghem. Porté par Bruxelles Mobilité, le projet vise à transformer les abords des squares Albert Ier et Vandervelde. Des travaux qui font face à une forte opposition. Dans la nuit de mardi à mercredi, des habitants avaient retiré les barrières de signalisation pour rouvrir la circulation, et cette nuit, les opposants sont allés un cran plus loin, rapporte Bruzz.

Une grue a été vandalisée, un bloc de béton de quatre mètres de long a été endommagé et toute la signalisation a été jetée au sol. Encore plus dangereux, des barrières ont été lancées sur une piste cyclable depuis le pont de Cureghem. “Heureusement, personne ne passait sous le pont à ce moment-là“, a confirmé à Bruzz Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles Mobilité, qui précise par ailleurs que l’absence de signalisation met en danger les automobilistes et qu’une plainte a été déposée. Le montant des dégâts s’élèverait à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

De son côté, le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), n’a pas souhaité commenté les incidents mais les qualifie de “scandaleux“.

Ce matin sur notre antenne, le président du conseil communal d’Anderlecht Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), affirmait que les “riverains ont raison de s’inquiéter, c’est un projet qui a d’énormes conséquences en terme de mobilité“. “Au travers de certains travaux indispensables, il y a aussi une volonté de bouleversement qui, sans doute, aurait dû être concertée, et qui ne l’a pas été” avant d’ajouter “entendre les inquiétudes mais il faut pouvoir ouvrir des pistes de solutions. Il faut ramener la Région autour de la table et impliquer les habitants et les commerçants. Et pouvoir modifier certains aspects du plan.”

Une forte mobilisation citoyenne est attendue ce soir lors du conseil communal, où le sujet doit être débattu.

BX1 – Images Bruzz