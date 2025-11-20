Gaëtan Van Goidsenhoven sur le chantier de la chaussée de Mons : “Une volonté de bouleversement non concertée”

Le président du conseil communal d’Anderlecht, Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), était l’invité de Bonjour Bruxelles ce matin. Il est revenu sur le vaste chantier de réaménagement de la chaussée de Mons et du quartier de Cureghem, entamé lundi et déjà source de vives tensions dans le quartier.

Les riverains, excédés par la mise en place de déviations et d’embouteillages, ont même retiré certaines barrières bloquant l’accès à l’avenue Raymond Vander Bruggen. Une forte mobilisation citoyenne est attendue ce soir lors du conseil communal, où le sujet doit être débattu.

“Les égouts, il faut évidemment les rénover, personne ne le conteste”, reconnaît Gaëtan Van Goidsenhoven. “Mais au travers de certains travaux indispensables, il y a aussi une volonté de bouleversement qui, sans doute, aurait dû être concertée, et qui ne l’a pas été.”

► Lire aussi | Anderlecht : tensions autour du chantier de la chaussée de Mons, des habitants retirent des barrières dans la nuit

L’élu pointe notamment le manque de concertation autour des aménagements qui modifient profondément la circulation et l’espace public. “Ceux qui redéfinissent unilatéralement l’espace public posent problème. C’est bien gentil de faire des piétonniers, mais est-ce que tout cela a été réfléchi par rapport à la situation anderlechtoise, en termes de sécurité, de dynamisme économique et d’accessibilité ?”

Le chantier de la chaussée de Mons doit durer plus de deux ans et demi. Il prévoit une mise à sens unique de plusieurs tronçons, la création de pistes cyclables et d’espaces verts.

Mais dans un quartier déjà marqué par les crispations liées au plan Good Move, les habitants craignent une nouvelle fracture entre autorités et citoyens.

■ Interview de Gaëtan Van Goidsenhoven au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles