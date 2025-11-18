File monstre à Cureghem, Bruxelles Mobilité dit surveiller la situation

Lundi matin, c’est une véritable scène de chaos qui s’est déroulée sur le pont de Cureghem à Anderlecht. Une ambulance s’est retrouvée complètement bloquée. Désemparé, l’ambulancier a dû gérer lui-même la circulation pour avancer. Pour Bruxelles Mobilité, gestionnaire du chantier de réaménagement de la Chaussée de Mons, vivement critiqué : “L’endroit sur la vidéo n’est actuellement pas impacté directement par le chantier”.

Selon les riverains et les automobilistes présents, il fallait plus d’une heure ce lundi matin pour parcourir seulement un kilomètre. En cause ? Le premier jour du chantier d’envergure du réaménagement de la Chaussée de Mons, qui inquiète et divise les riverains. Ceux-ci s’inquiètent quant à la capacité des services d’urgence à circuler pendant les chantiers : “Comment peut-on accepter qu’un service vital comme les secours se retrouve paralysé de cette manière? Où est l’anticipation? Où sont les solutions?”, s’interroge le Comité Non au plan Good Move.

De leur côté, les pompiers précisent que la gestion de la circulation de leurs véhicules dépend de l’état des lieux et des aléas de circulation. “Une cellule mobilité est en contact permanent avec la commune et la région pour organiser la circulation de nos véhicules. Si une ambulance signale un blocage, une autre est envoyée, avec des itinéraires alternatifs, mais tout dépend des circonstances”, explique le porte-parole, Walter Derieuw.

“Bruxelles n’a jamais été exemptée d’embouteillages”

Bruxelles Mobilité, gestionnaire du chantier, n’a pas voulu réagir sur ce dossier, mais selon la porte-parole, la situation de ce lundi matin n’avait rien d’inhabituelle pour un début de chantier. “Les premiers jours, il peut y avoir des problèmes d’embouteillages, mais les déviations sont indiquées”.

La porte-parole précise que Bruxelles Mobilité monitore les heures de pointe et suit de près les embarras, qui se sont d’ailleurs poursuivis lundi soir. “En général, la situation se lisse dans les jours suivants, quand les usagers comprennent les déviations. Nous continuerons de monitorer et on verra si des adaptations sont nécessaires”, ajoute-t-elle.

Concernant le SIAMU qui s’est retrouvé bloqué, là encore Bruxelles Mobilité se veut modérée. “Le SIAMU peut se retrouver coincé n’importe où, pas nécessairement à cause des chantiers. C’est là tout l’intérêt des couloirs de secours et de la priorité aux feux. Notre service d’urgence est en contact régulier avec les services d’urgence, mais quand un chantier est de grande envergure, des embouteillages sont inévitables. Bruxelles n’a jamais été exemptée d’embouteillages”, conclut la porte-parole.

Pour protester contre cette situation, un rassemblement citoyen est prévu ce jeudi 20 novembre à 18h, Place du Conseil à Anderlecht.

Rédaction – Image : Facebook Comité Non au plan Good Move