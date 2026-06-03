Incendie dans un appartement à Molenbeek : six personnes hospitalisées après avoir inhalé de la fumée

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans un appartement situé avenue Edmond Machtens à Molenbeek-Saint-Jean. Six personnes ont été transportées à l’hôpital pour des contrôles après avoir inhalé de la fumée, indiquent les Pompiers de Bruxelles.

Les secours sont intervenus peu après minuit aux côtés des services médicaux d’urgence et de la police de la zone Bruxelles-Ouest. À leur arrivée, un important dégagement de fumée et un feu pleinement développé étaient constatés dans un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble de six niveaux.

Pour limiter la propagation des flammes, les pompiers ont d’abord mené une attaque depuis l’extérieur avant de poursuivre l’extinction à l’intérieur du bâtiment.

Au cours de l’intervention, une personne a été évacuée à l’aide d’une auto-échelle. Trois autres occupants, réfugiés sur un balcon, ont pu être secourus en toute sécurité.

La police a établi un périmètre de sécurité et participé à l’évacuation des habitants de l’immeuble.

Les occupants de l’étage touché ont été examinés sur place par les équipes médicales. Six personnes, dont une famille de quatre membres, ont finalement été transférées vers un hôpital après avoir présenté de légers symptômes liés à l’inhalation de fumée.

Par précaution, un pré-alerte du Plan d’Intervention Médical (PIM) a été déclenché. Les autorités n’ont toutefois pas jugé nécessaire de renforcer davantage les moyens médicaux.

Quatre logements inhabitables

L’origine de l’incendie n’a pas encore été déterminée. Les pompiers précisent que trois trottinettes électriques se trouvaient dans l’appartement sinistré et ont contribué à l’intensité du feu, sans qu’il soit possible à ce stade d’affirmer qu’elles sont à l’origine du sinistre.

Quatre appartements ont été déclarés inhabitables : trois au deuxième étage et un au troisième. Les occupants concernés ont été pris en charge par les services communaux et la police.

L’intervention a mobilisé plusieurs équipes des Pompiers de Bruxelles, deux SMUR, quatre ambulances, ainsi que Sibelga et la police de Bruxelles-Ouest. Elle s’est achevée vers 2h15.

“Cet incendie démontre une nouvelle fois l’importance d’une détection précoce de la fumée et d’une évacuation rapide des occupants”, rappelle le porte-parole des Pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Il insiste également sur la prudence à adopter lors de la recharge des batteries de vélos et trottinettes électriques, qui doivent être chargées conformément aux recommandations des fabricants et à l’écart des voies d’évacuation.

Rédaction