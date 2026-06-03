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Explosion dans une habitation à Ganshoren

Une explosion est survenue devant une habitation du Square du Centenaire à Ganshoren au cours de la nuit de mardi à mercredi, ont confirmé les pompiers bruxellois.

“Nos équipes ont été appelées vers 0h30”, précise le porte-parole des pompiers Walter Derieux. “À notre arrivée, le feu était déjà éteint. Il y avait de gros dégâts au niveau de la porte d’entrée de l’habitation, mais il n’y a pas eu de blessé.”

La police a lancé une enquête afin de déterminer les circonstances entourant l’explosion.

Belga

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